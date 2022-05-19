https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789508285.html

СК завел дело после осквернения памятника советским солдатам в Риге

СК завел дело после осквернения памятника советским солдатам в Риге - РИА Новости, 19.05.2022

СК завел дело после осквернения памятника советским солдатам в Риге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в Риге, на него нанесли краску желтого РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:55

2022-05-19T15:55

2022-05-19T15:59

россия

рига

литва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в Риге, на него нанесли краску желтого и синего цветов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 17 мая в Риге на обелиск советским воинам-освободителям, посвященный форсированию Красной армией озера Кишэзерс осенью 1944 года и увековечивающий память солдат, погибших при освобождении Латвии от немецко-фашистских захватчиков, была нанесена краска желтого и синего цветов."Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. По указанному факту в ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время российские следователи принимают меры для установления причастных к преступлению.Ранее этот обелиск уже оскверняли 15 мая.

https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html

https://ria.ru/20220515/osuzhdenie-1788610490.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, рига, литва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия