https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789378257.html

Женщина, осквернившая памятник Зорге, пройдет психиатрическую экспертизу

Женщина, осквернившая памятник Зорге, пройдет психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 19.05.2022

Женщина, осквернившая памятник Зорге, пройдет психиатрическую экспертизу

Следствие предъявило обвинение 39-летней жительнице Владивостока, которая облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, она пройдет психиатрическую... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:38

2022-05-19T08:38

2022-05-19T08:38

россия

происшествия

владивосток

приморский край

рихард зорге

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874222_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_1d6d86d1b98b505c7f71d092aabbbb51.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 39-летней жительнице Владивостока, которая облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, она пройдет психиатрическую экспертизу, сообщает СУСК по Приморскому краю.Рано утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил женщину под стражу. Позднее статья с "вандализма" была переквалифицирована на "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до 6 лет лишения свободы."Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении.По версии следствия, женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника"."Обвиняемой назначена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, фигурантка находится под стражей", - отмечает следствие.Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20220517/statya-1788922427.html

https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html

россия

владивосток

приморский край

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, владивосток, приморский край, рихард зорге, япония