Женщина, осквернившая памятник Зорге, пройдет психиатрическую экспертизу
Облившая краской памятник Зорге жительница Владивостока пройдет психиатрическую экспертизу
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 39-летней жительнице Владивостока, которая облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, она пройдет психиатрическую экспертизу, сообщает СУСК по Приморскому краю.
Рано утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил женщину под стражу. Позднее статья с "вандализма" была переквалифицирована на "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до 6 лет лишения свободы.
"Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".
"Обвиняемой назначена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, фигурантка находится под стражей", - отмечает следствие.
Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.
Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.