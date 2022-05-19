https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий - РИА Новости, 19.05.2022

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий

Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее Агентство по РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:47

2022-05-19T11:47

2022-05-19T12:02

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/36/1491613603_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_fa72a681d74314404a75bb31433f9fcf.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек."С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе", - говорится в сообщении. "На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", - добавило ведомство."Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания",- говорится в сообщении.Простота выполнения анализа позволяет применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате "у постели больного", пояснили в ведомстве. Тест эффективен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, подчеркнули в пресс-службе.Роспотребнадзор находится в рабочем взаимодействии с международными организациями и зарубежными странами для получения оперативной информации о развитии эпидситуации, уточнили в ведомстве.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

https://ria.ru/20220514/ospa-1788506319.html

https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)