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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий - РИА Новости, 19.05.2022
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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий - РИА Новости, 19.05.2022
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий
Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее Агентство по РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:47
2022-05-19T12:02
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек."С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе", - говорится в сообщении. "На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", - добавило ведомство."Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания",- говорится в сообщении.Простота выполнения анализа позволяет применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате "у постели больного", пояснили в ведомстве. Тест эффективен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, подчеркнули в пресс-службе.Роспотребнадзор находится в рабочем взаимодействии с международными организациями и зарубежными странами для получения оперативной информации о развитии эпидситуации, уточнили в ведомстве.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
https://ria.ru/20220514/ospa-1788506319.html
https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:47 19.05.2022 (обновлено: 12:02 19.05.2022)
 
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий

Роспотребнадзор заявил, что случаев заражения оспой обезьян в России не выявлялось

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОбезьяны породы капуцин-плакса
Обезьяны породы капуцин-плакса - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Обезьяны породы капуцин-плакса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек.
"С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе", - говорится в сообщении. "На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий", - добавило ведомство.
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"Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания",- говорится в сообщении.
Простота выполнения анализа позволяет применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате "у постели больного", пояснили в ведомстве. Тест эффективен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, подчеркнули в пресс-службе.
Роспотребнадзор находится в рабочем взаимодействии с международными организациями и зарубежными странами для получения оперативной информации о развитии эпидситуации, уточнили в ведомстве.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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