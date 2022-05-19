https://ria.ru/20220519/osetiya-1789445765.html
Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве - РИА Новости, 19.05.2022
Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о двойном гражданстве. Согласно документу, граждане России и Южной Осетии РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:11
2022-05-19T13:11
2022-05-19T13:15
южная осетия
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о двойном гражданстве. Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.В документе отмечается, что ребенок до 14 лет получает гражданство, аналогичное гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав."До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон", - говорится в проекте соглашения.Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. "Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220513/referendum-1788436251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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южная осетия, общество, госдума рф, россия
13:11 19.05.2022 (обновлено: 13:15 19.05.2022)
Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Граждане России и Южной Осетии смогут получать паспорта друг друга без отказа от имеющихся
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о двойном гражданстве. Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.
В документе отмечается, что ребенок до 14 лет получает гражданство, аналогичное гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.
"До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон", - говорится в проекте соглашения.
Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. "Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие", - отмечается в документе.