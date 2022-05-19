https://ria.ru/20220519/oreshkin-1789460176.html

Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования

Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования - РИА Новости, 19.05.2022

Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования

Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:56

2022-05-19T13:56

2022-05-19T13:56

экономика

ипотека

россия

центральный банк рф (цб рф)

максим орешкин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным ссудам оптимальным способом, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.Орешкин добавил, что поэтапно эти программы будут сходить на нет, а программа отсрочки страховых взносов будет постепенно уменьшаться и закончится уже в четвертом квартале."В этот момент заместить предоставление средств экономики по этому каналу должен рыночный кредит. С моей точки зрения, это сейчас самая большая зона риска, она находится полностью под ответственностью Центрального банка, денежно-кредитной политики. Я уверен, что здесь тоже будут приняты правильные решения, которые позволят этот переход от субсидированного кредита и мер поддержки к рыночному кредиту осуществить очень плавно с оптимальной траекторией для российской экономики", - заключил помощник президента.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.

https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789437989.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), максим орешкин