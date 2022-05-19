https://ria.ru/20220519/oreshkin-1789460176.html
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования - РИА Новости, 19.05.2022
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования
Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:56
2022-05-19T13:56
2022-05-19T13:56
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
максим орешкин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным ссудам оптимальным способом, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.Орешкин добавил, что поэтапно эти программы будут сходить на нет, а программа отсрочки страховых взносов будет постепенно уменьшаться и закончится уже в четвертом квартале."В этот момент заместить предоставление средств экономики по этому каналу должен рыночный кредит. С моей точки зрения, это сейчас самая большая зона риска, она находится полностью под ответственностью Центрального банка, денежно-кредитной политики. Я уверен, что здесь тоже будут приняты правильные решения, которые позволят этот переход от субсидированного кредита и мер поддержки к рыночному кредиту осуществить очень плавно с оптимальной траекторией для российской экономики", - заключил помощник президента.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.
https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789437989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), максим орешкин
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования
Орешкин ждет от Банка России "правильных решений" в вопросах кредитно-денежной политики
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным ссудам оптимальным способом, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Важный момент - необходимость восстановления рыночного кредитования. Сейчас второй квартал - это большое количество программ субсидированного кредита и кредитов, выдаваемых под государственные гарантии от правительства. В текущей ситуации по-другому и не могло быть, потому что банковская система находится в стрессе", - сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Орешкин добавил, что поэтапно эти программы будут сходить на нет, а программа отсрочки страховых взносов будет постепенно уменьшаться и закончится уже в четвертом квартале.
"В этот момент заместить предоставление средств экономики по этому каналу должен рыночный кредит. С моей точки зрения, это сейчас самая большая зона риска, она находится полностью под ответственностью Центрального банка, денежно-кредитной политики. Я уверен, что здесь тоже будут приняты правильные решения, которые позволят этот переход от субсидированного кредита и мер поддержки к рыночному кредиту осуществить очень плавно с оптимальной траекторией для российской экономики", - заключил помощник президента.
ЦБ РФ
в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.