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Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования - РИА Новости, 19.05.2022
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Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования - РИА Новости, 19.05.2022
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования
Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:56
2022-05-19T13:56
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
максим орешкин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным ссудам оптимальным способом, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.Орешкин добавил, что поэтапно эти программы будут сходить на нет, а программа отсрочки страховых взносов будет постепенно уменьшаться и закончится уже в четвертом квартале."В этот момент заместить предоставление средств экономики по этому каналу должен рыночный кредит. С моей точки зрения, это сейчас самая большая зона риска, она находится полностью под ответственностью Центрального банка, денежно-кредитной политики. Я уверен, что здесь тоже будут приняты правильные решения, которые позволят этот переход от субсидированного кредита и мер поддержки к рыночному кредиту осуществить очень плавно с оптимальной траекторией для российской экономики", - заключил помощник президента.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), максим орешкин
13:56 19.05.2022
 
Орешкин заявил о необходимости восстановления рыночного кредитования

Орешкин ждет от Банка России "правильных решений" в вопросах кредитно-денежной политики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принятие Банком России "правильных решений" в кредитно-денежной политике поможет российской экономике осуществить переход от субсидированных кредитов к рыночным ссудам оптимальным способом, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Важный момент - необходимость восстановления рыночного кредитования. Сейчас второй квартал - это большое количество программ субсидированного кредита и кредитов, выдаваемых под государственные гарантии от правительства. В текущей ситуации по-другому и не могло быть, потому что банковская система находится в стрессе", - сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Орешкин добавил, что поэтапно эти программы будут сходить на нет, а программа отсрочки страховых взносов будет постепенно уменьшаться и закончится уже в четвертом квартале.
"В этот момент заместить предоставление средств экономики по этому каналу должен рыночный кредит. С моей точки зрения, это сейчас самая большая зона риска, она находится полностью под ответственностью Центрального банка, денежно-кредитной политики. Я уверен, что здесь тоже будут приняты правильные решения, которые позволят этот переход от субсидированного кредита и мер поддержки к рыночному кредиту осуществить очень плавно с оптимальной траекторией для российской экономики", - заключил помощник президента.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
12:49
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин
ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.
 
ЭкономикаИпотекаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Максим Орешкин
 
 
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