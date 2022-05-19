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СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов

СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 19.05.2022

СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов

Военные следователи СК РФ открыли в городе Брянка в ЛНР три пункта для сбора показаний граждан, пострадавших при обстрелах со стороны украинских войск, передаёт РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T07:30

2022-05-19T07:30

2022-05-19T07:30

украина

попасная

луганская народная республика

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНКА (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Военные следователи СК РФ открыли в городе Брянка в ЛНР три пункта для сбора показаний граждан, пострадавших при обстрелах со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости.Пункты работают в общежитиях, где размещены временно перемещённые лица из зоны боевых действий, а также в местной администрации."За день допросим около 200 потерпевших от преступных действий вооружённых формирований Украины. В основном это жители города Попасная, которые были вынуждены оставить свои дома и бежать в соседние города", — рассказал РИА Новости один из военных следователей.Подобные временные пункты открываются и в других городах ЛНР.

украина

попасная

луганская народная республика

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украина, попасная, луганская народная республика, в мире, следственный комитет россии (ск рф)