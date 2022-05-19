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СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 19.05.2022
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СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов
СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 19.05.2022
СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов
Военные следователи СК РФ открыли в городе Брянка в ЛНР три пункта для сбора показаний граждан, пострадавших при обстрелах со стороны украинских войск, передаёт РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:30
2022-05-19T07:30
украина
попасная
луганская народная республика
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНКА (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Военные следователи СК РФ открыли в городе Брянка в ЛНР три пункта для сбора показаний граждан, пострадавших при обстрелах со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости.Пункты работают в общежитиях, где размещены временно перемещённые лица из зоны боевых действий, а также в местной администрации."За день допросим около 200 потерпевших от преступных действий вооружённых формирований Украины. В основном это жители города Попасная, которые были вынуждены оставить свои дома и бежать в соседние города", — рассказал РИА Новости один из военных следователей.Подобные временные пункты открываются и в других городах ЛНР.
украина
попасная
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украина, попасная, луганская народная республика, в мире, следственный комитет россии (ск рф)
07:30 19.05.2022
 
СК открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов

СК России открыл в Брянке в ЛНР три пункта для опроса пострадавших от обстрелов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледователи Следственного комитета России в ЛНР
Следователи Следственного комитета России в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости
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Следователи Следственного комитета России в ЛНР. Архивное фото
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БРЯНКА (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Военные следователи СК РФ открыли в городе Брянка в ЛНР три пункта для сбора показаний граждан, пострадавших при обстрелах со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пункты работают в общежитиях, где размещены временно перемещённые лица из зоны боевых действий, а также в местной администрации.
"За день допросим около 200 потерпевших от преступных действий вооружённых формирований Украины. В основном это жители города Попасная, которые были вынуждены оставить свои дома и бежать в соседние города", — рассказал РИА Новости один из военных следователей.
Подобные временные пункты открываются и в других городах ЛНР.
 
УкраинаПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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