https://ria.ru/20220519/oon-1789607308.html

ООН: число жертв среди мирного населения на Украине превысило восемь тысяч

ООН: число жертв среди мирного населения на Украине превысило восемь тысяч - РИА Новости, 19.05.2022

ООН: число жертв среди мирного населения на Украине превысило восемь тысяч

Число погибших или раненых среди мирного населения Украины и Донбасса с 24 февраля превысило 8 тысяч человек, сообщило в четверг Управление Верховного комиссара РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:49

2022-05-19T22:49

2022-05-19T22:49

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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. Число погибших или раненых среди мирного населения Украины и Донбасса с 24 февраля превысило 8 тысяч человек, сообщило в четверг Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН)."C 4.00 24 февраля 2022 года… до полуночи 18 мая 2022 года (местное время), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 8089 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 3811 погибших и 4278 раненых", - говорится в заявлении.По данным Управления, в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Киеву территории 1973 убитых и 1821 раненый. На территории, контролируемой ДНР и ЛНР, 126 человека убиты и 502 получили ранения.В других регионах Украины, в частности, в Киеве, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях, которые находились под контролем правительства на момент возникновения потерь, погибли 1712 гражданских лиц, получили ранения 1955 мирных жителя.Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары."УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается", - добавили в Управлении ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

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украина

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, донбасс, киев, оон