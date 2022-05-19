Рейтинг@Mail.ru
Индийская ONGC хочет купить долю Shell в проекте "Сахалин-2", сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/ongc-1789391301.html
Индийская ONGC хочет купить долю Shell в проекте "Сахалин-2", сообщили СМИ
Индийская ONGC хочет купить долю Shell в проекте "Сахалин-2", сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Индийская ONGC хочет купить долю Shell в проекте "Сахалин-2", сообщили СМИ
Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обдумывает варианты участия в торгах для приобретения доли Shell в проекте... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:20
2022-05-19T10:20
экономика
владимир путин
украина
россия
shell
сахалин-2
exxon mobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c9ac9b9b63b33126538d711e997a793.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обдумывает варианты участия в торгах для приобретения доли Shell в проекте "Сахалин-2" и доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Компания рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" и 30% доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", стремясь дешево приобрести энергетические активы", - говорится в сообщении."Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть", - приводит издание слова одного из источников.Кроме того, по словам источников, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в российском энергетическом гиганте "Роснефть". Однако в комментариях изданию они отказали.ONGC владеет долями в трех проектах в России: 20% в проекте "Сахалин-1", 26% в АО "Ванкорнефть" и 100% в группе компаний Imperial Energy.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, а ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
https://ria.ru/20220512/lukoyl-1788082897.html
https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_145f77ca7cbf489cb7c823215a300434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, украина, россия, shell, сахалин-2, exxon mobil
10:20 19.05.2022
 
Индийская ONGC хочет купить долю Shell в проекте "Сахалин-2", сообщили СМИ

Economic Times: индийская ONGC хочет купить долю Shell в проекте "Сахалин-2"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа одной из заправок Shell
На одной из заправок Shell - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
На одной из заправок Shell. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обдумывает варианты участия в торгах для приобретения доли Shell в проекте "Сахалин-2" и доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
"Компания рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" и 30% доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", стремясь дешево приобрести энергетические активы", - говорится в сообщении.
Сотрудник на АЗС Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:07
"Лукойл" купит дочернюю компанию Shell в России
"Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть", - приводит издание слова одного из источников.
Кроме того, по словам источников, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в российском энергетическом гиганте "Роснефть". Однако в комментариях изданию они отказали.
ONGC владеет долями в трех проектах в России: 20% в проекте "Сахалин-1", 26% в АО "Ванкорнефть" и 100% в группе компаний Imperial Energy.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, а ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Сотрудник на АЗС Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:15Специальная военная операция на Украине
Shell оценила убытки после ухода из России
 
ЭкономикаВладимир ПутинУкраинаРоссияShellСахалин-2Exxon Mobil
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала