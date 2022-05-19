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Около двух тысяч украинских силовиков попали в окружение под Лисичанском

Около двух тысяч украинских силовиков попали в окружение под Лисичанском - РИА Новости, 19.05.2022

Около двух тысяч украинских силовиков попали в окружение под Лисичанском

В районе города Лисичанск в окружение попали 2-2,5 тысячи украинских силовиков, заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:13

2022-05-19T11:13

2022-05-19T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

лисичанск

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. В районе города Лисичанск в окружение попали 2-2,5 тысячи украинских силовиков, заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник."На подходах к Лисичанску образовался новый котелок - Горское и Золотое (села неподалёку от Лисичанска - ред.), там, по данным наблюдателей, закрыто до 2-2,5 тысячи украинских боевиков. У них варианты либо сложить оружие и выжить, либо продолжить сопротивление и погибнуть", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Сам Лисичанск остается под контролем украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, лисичанск, россия, украина, вооруженные силы украины