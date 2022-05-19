https://ria.ru/20220519/oge-1788957023.html

Основной государственный экзамен (ОГЭ)

Основной государственный экзамен (ОГЭ) - РИА Новости, 19.05.2022

Основной государственный экзамен (ОГЭ)

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА). РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T00:22

2022-05-19T00:22

2022-05-19T00:22

справки

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

основной государственный экзамен (огэ)

образование

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788961255_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_793223a53c18fb479ed04f137755a940.jpg

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА).ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.Апробация ОГЭ проходила в России с 2004 года.Для проведения ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), которые формируются с помощью Открытого банка заданий Основного государственного экзамена, размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru, и специализированного программного обеспечения.ГИА в форме ОГЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.Общее количество экзаменов в девятых классах не должно превышать четырех экзаменов.Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам.ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях МИД РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА.К ГИА в формате ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ОГЭ по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти экстерном ОГЭ в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.Вопросы ГИА курирует Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке.Результаты всех экзаменов влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании аттестат.Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней.Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ.После утверждения результаты в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления для ознакомления участников ГИА. Ознакомление участников с утвержденными председателем государственной экзаменационной комиссии результатами осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.Предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года:В 2022 году основной период проведения ОГЭ пройдет с 19 мая по 9 июля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), основной государственный экзамен (огэ), образование, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), государственная итоговая аттестация (гиа)