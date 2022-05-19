https://ria.ru/20220519/oge-1788957023.html
Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Основной государственный экзамен (ОГЭ) - РИА Новости, 19.05.2022
Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА). РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T00:22
2022-05-19T00:22
2022-05-19T00:22
справки
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
основной государственный экзамен (огэ)
образование
образование - общество
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Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА).ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.Апробация ОГЭ проходила в России с 2004 года.Для проведения ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), которые формируются с помощью Открытого банка заданий Основного государственного экзамена, размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru, и специализированного программного обеспечения.ГИА в форме ОГЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.Общее количество экзаменов в девятых классах не должно превышать четырех экзаменов.Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам.ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях МИД РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА.К ГИА в формате ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ОГЭ по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти экстерном ОГЭ в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.Вопросы ГИА курирует Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке.Результаты всех экзаменов влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании аттестат.Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней.Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ.После утверждения результаты в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления для ознакомления участников ГИА. Ознакомление участников с утвержденными председателем государственной экзаменационной комиссии результатами осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.Предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года:В 2022 году основной период проведения ОГЭ пройдет с 19 мая по 9 июля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), основной государственный экзамен (огэ), образование, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), государственная итоговая аттестация (гиа)
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА).
ОГЭ представляет собой
форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.
Апробация ОГЭ проходила в России с 2004 года
.
Для проведения ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), которые формируются с помощью Открытого банка заданий Основного государственного экзамена, размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru, и специализированного программного обеспечения.
ГИА в форме ОГЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.
Общее количество экзаменов в девятых классах не должно превышать четырех экзаменов.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам
.
ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях МИД РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА.
К ГИА в формате ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ОГЭ по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти экстерном ОГЭ в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.
ГИА проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.
Вопросы ГИА курирует
Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.
Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке.
Результаты всех экзаменов влияют на итоговую отметку
, выставляемую в аттестат об основном общем образовании аттестат.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему
оценивания.
Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ.
После утверждения результаты
в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления для ознакомления участников ГИА. Ознакомление участников с утвержденными председателем государственной экзаменационной комиссии результатами осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
Предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года:
—участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки;
—участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки.
В 2022 году основной период проведения ОГЭ пройдет с 19 мая по 9 июля
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников