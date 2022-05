"Академия IT": пропуск в престижную профессию

https://ria.ru/20220519/obuchenie-1789455869.html

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России меры поддержки специалистов в области цифровых технологий принимаются на самом высоком уровне. Так, еще в марте президент России подписал указ, согласно которому граждане РФ в возрасте до 27 лет, работающие в сфере IT, получают право на отсрочку от призыва. Кроме того, сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Поможет ли это восполнить растущий спрос на программистов и других работников цифровых специальностей?IT-шники нужны вездеПроблема нехватки высококвалифицированных IT-кадров стоит достаточно остро. Регионы, например, испытывают настоящий кадровый голод. По подсчетам Минцифры, в настоящее время не хватает от 500 тысяч до миллиона IT-специалистов. В то же время в отечественных вузах отмечается нехватка бюджетных мест для обучения высокотехнологичным специальностям.Проблема серьезная, и крупный бизнес не остается в стороне от ее решения. Так, компания En+Group, Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске открывают образовательную программу для студентов бакалавриата и специалитета "Академию IT". Академия начнет свою работу в начале сентября, до конца мая заканчивается набор студентов. Главная цель Академии – обеспечить компании молодыми кадрами, имеющими уникальные и адаптированные к реальным потребностям бизнеса компетенции в области IT. Необходимость развивать кадровый потенциал нашей страны и актуализировать знания постоянно подчеркивает основатель En+ Group Олег Дерипаска. "20 и 21 века показали, что нужно учиться всегда. Если ты даже месяц провел без получения новых знаний, считай, что ты его потерял. И для себя, и для окружающих. Я стараюсь учиться каждый день", – говорит он."Академия IT" дополняет эти программы компетенциями, которые востребованы металлургами и энергетиками En+ Group. "Модули Академии максимально учитывают специфику процессов компаний", - отметил Капулин.Обучение студентов будет проходить по пяти направлениям: ERP-платформы, обеспечивающие удобство управления сложными бизнес-процессами, web-программирование и разработка ПО, информационная безопасность, промышленная цифровизация, а также серверная и сетевая инфраструктура. 26 мая будет сформирован первый поток "Академии IT", куда войдут 120 студентов."Учащиеся будут отобраны из шестисот первокурсников. Также у нас будут учиться и студенты программ специалитета, изучающие в стенах СФУ информационную безопасность. "Академия IT", помимо дополнительного обучения, предлагает неплохую стипендию в 10 тысяч рублей, а также интересную студенческую жизнь, наполненную массой внеучебных мероприятий", - рассказал Капулин.Чтобы поступить в "Академию IT", студентам необходимо пройти отбор: выиграть конкурс мотивационных писем, в которых они должны четко объяснить цель своего поступления.Обучение в "Академии IT" ориентировано на получение практического опыта: скорректированная под производственные задачи программа включает стажировку на предприятиях En+ Group и трудоустройство в режиме удалённой работы на неполный рабочий день уже на четвёртом курсе. Преддипломная практика также будет проходить на базе предприятий под руководством опытных сотрудников.Дорога в будущееОпыт обучения высокотехнологичных специалистов у компании уже есть. В 2021 году эта программа была запущена компанией En+ в Иркутске совместно с Иркутским национальным исследовательским технологическим университетом (ИРНИТУ).В учебную программу были включены специальные курсы, мастер-классы и лекции от представителей крупнейших IT-компаний, а также экспертов En+ Group. Также студенты посещали предприятия энергохолдинга, проходили стажировку в подразделениях En+ Digital, разрабатывали и защищали совместно с наставниками проекты. Спустя год число желающих пройти обучение увеличилось почти вдвое."Сфера IT развивается и имеет большие перспективы, поэтому мой выбор был однозначен. Я подумала, что будет интересно получить новые полезные профессиональные навыки. В в Академии показывают на практике, как применять знания. Для меня это полезно в плане межотраслевого развития, точно пригодится в профессии. В дальнейшем планирую работать в En+ Group", - пишет "Вконтакте", на страничке "Академия IT ИРНИТУ" студентка четвертого курса Екатерина Кубышкова.И это не – единственный отклик. Все студенты горды учиться в "Академии IT", видят серьезные жизненные перспективы.В связи с высоким спросом на IT специалистов и растущей популярностью проекта, компания En+ Group приняла решение в ближайшее время запустить "Академии IT" на базе Иркутского и Братского государственных университетов.

