https://ria.ru/20220519/obstrely-1789586135.html

Более 30 жителей Первомайска пострадали при обстрелах украинских войск

Более 30 жителей Первомайска пострадали при обстрелах украинских войск - РИА Новости, 19.05.2022

Более 30 жителей Первомайска пострадали при обстрелах украинских войск

Более 30 мирных жителей города Первомайск в Луганской народной республике ранены с конца февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:29

2022-05-19T20:29

2022-05-19T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Более 30 мирных жителей города Первомайск в Луганской народной республике ранены с конца февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее Колягин рассказал РИА Новости о водной блокаде и постоянных обстрелах города со стороны украинских силовиков."Общее число раненых по состоянию на сегодняшнее утро тридцать два мирных жителя города Первомайска и находящихся в его административном подчинении населенных пунктов", - сказал Колягин.Он уточнил, что только в среду, в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, получили ранение три мирных жителя.Более 1,1 тысячи объектов инфраструктуры в Первомайске Луганской народной республики, расположенном на линии соприкосновения, повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля, сообщил Сергей Колягин."Продолжают планомерно уничтожать инфраструктуру города: объекты жилого фонда, социальной сферы. Одна тысяча сто пятьдесят адресов по состоянию на сегодняшнее утро повреждено, а это почти 750 объектов жилого фонда, социальной сферы и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города", - сказал Колягин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика