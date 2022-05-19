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Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 19.05.2022
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Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив за 5 минут 15 ракет, сообщает представительство республики РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:04
2022-05-19T08:04
в мире
ясиноватая
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив за 5 минут 15 ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огняЯсиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:04 19.05.2022
 
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР
Военнослужащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив за 5 минут 15 ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:35 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 07:40 — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
 
В миреЯсиноватаяАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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