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Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив за 5 минут 15 ракет, сообщает представительство республики РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:04

2022-05-19T08:04

2022-05-19T08:04

в мире

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО "Град", выпустив за 5 минут 15 ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огняЯсиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины