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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 19.05.2022
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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска в 07.30 обстреляли Ясиноватую, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:57
2022-05-19T07:57
в мире
владимир путин
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска в 07.30 обстреляли Ясиноватую, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:57 19.05.2022
 
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили еще десять ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска в 07.30 обстреляли Ясиноватую, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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