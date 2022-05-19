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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 06.50 в четверг выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:15
2022-05-19T07:19
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
донецкая народная республика
владимир путин
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска в 06.50 в четверг выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, ясиноватая
07:15 19.05.2022 (обновлено: 07:19 19.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска в 06.50 в четверг выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"", — говорится в сообщении представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЯсиноватая
 
 
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