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СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/obstrely-1789372408.html
СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР
СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР
Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T06:11
2022-05-19T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ПОСЕЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков, передаёт корреспондент РИА Новости.Следователи изучают разрушения от снарядов. Также они обнаружили несколько снарядов РСЗО, в том числе неразорвавшиеся.Поселок Донецкий находится недалеко от линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. В Донецком разрушено около 20 домов.Поселок относится к Кировскому городскому совету ЛНР. В 2019 году его население составляло 3,5 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
06:11 19.05.2022 (обновлено: 06:19 19.05.2022)
 
СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР

Военные следователи СК зафиксировали последствия обстрелов ВСУ поселка Донецкий в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения МВД ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведывательного подразделения МВД ЛНР. Архивное фото
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ПОСЕЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Следователи изучают разрушения от снарядов. Также они обнаружили несколько снарядов РСЗО, в том числе неразорвавшиеся.
Поселок Донецкий находится недалеко от линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. В Донецком разрушено около 20 домов.
Поселок относится к Кировскому городскому совету ЛНР. В 2019 году его население составляло 3,5 тысячи человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Националисты полка Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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