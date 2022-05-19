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СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР

СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022

СК зафиксировал последствия украинских обстрелов поселка Донецкий в ЛНР

Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T06:11

2022-05-19T06:11

2022-05-19T06:19

специальная военная операция на украине

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ПОСЕЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков, передаёт корреспондент РИА Новости.Следователи изучают разрушения от снарядов. Также они обнаружили несколько снарядов РСЗО, в том числе неразорвавшиеся.Поселок Донецкий находится недалеко от линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. В Донецком разрушено около 20 домов.Поселок относится к Кировскому городскому совету ЛНР. В 2019 году его население составляло 3,5 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс