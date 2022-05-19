23:38 19.05.2022 (обновлено: 02:15 20.05.2022)
Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле его позиций на границе
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в четверг заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций на границе.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о новом обстреле позиций вооруженных сил Армении на кельбаджарском направлении.
"Азербайджан вновь распространяет дезинформацию, утверждая, что якобы 19 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из огнестрельного оружия различного калибра азербайджанские боевые позиции, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.