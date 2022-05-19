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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 19.05.2022
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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 19.05.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области
Села Дроновка и Алексеевка Курской области подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:57
2022-05-19T23:31
в мире
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Села Дроновка и Алексеевка Курской области подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт."В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена", — написал глава региона в Telegram-канале.Он добавил, что при обстреле никто не пострадал, а российские военные контролируют ситуацию.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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в мире, происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
22:57 19.05.2022 (обновлено: 23:31 19.05.2022)
 
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

ВСУ обстреляли села Алексеевка и Дроновка в Курской области

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Села Дроновка и Алексеевка Курской области подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена", — написал глава региона в Telegram-канале.
Он добавил, что при обстреле никто не пострадал, а российские военные контролируют ситуацию.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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