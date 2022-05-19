https://ria.ru/20220519/obstrel-1789608521.html

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 19.05.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Села Дроновка и Алексеевка Курской области подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:57

2022-05-19T22:57

2022-05-19T23:31

в мире

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Села Дроновка и Алексеевка Курской области подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт."В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена", — написал глава региона в Telegram-канале.Он добавил, что при обстреле никто не пострадал, а российские военные контролируют ситуацию.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

россия

курская область

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины