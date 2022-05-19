Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Горловки Приходько: мирный житель пострадал при обстреле города украинскими войсками
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель посёлка шахты имени Калинина в Горловке в Донецкой народной республике получил ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточнённым данным, вооруженные формирования Украины произвели обстрел горловского посёлка шахты имени Калинина, в результате чего по улице Джанкойской, 24 минно-взрывную травму и осколочное ранение брюшной стенки получил местный житель 1948 года рождения", - написал мэр города в Telegram-канале.
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.