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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/obstrel-1789582993.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив две мины калибром 120 миллиметров по РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:18
2022-05-19T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив две мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."18.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 мины калибром 120 мм... 18:45 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.", - сообщается в Telegram-канале республики.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
20:18 19.05.2022
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Гольмовский

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив две мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"18.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 мины калибром 120 мм... 18:45 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.", - сообщается в Telegram-канале республики.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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