Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Васильевку
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Минеральное и Васильевка в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град" и семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"... населенный пункт Минеральное: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров... Васильевка: выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Обстрелы были зафиксированы в 16.50 (совпадает с мск).
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.