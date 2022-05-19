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В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов - РИА Новости, 19.05.2022
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В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов
В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов - РИА Новости, 19.05.2022
В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов
Девятнадцать домов в белгородском селе Солохи вчера получили повреждения из-за обстрелов, из них повторно – 14, в общей сложности предстоит восстановить 59... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:31
2022-05-19T16:45
россия
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Девятнадцать домов в белгородском селе Солохи вчера получили повреждения из-за обстрелов, из них повторно – 14, в общей сложности предстоит восстановить 59 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."За последние несколько дней наше приграничное село Солохи несколько раз подвергалось обстрелам с территории Украины. Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно" - говорится в сообщении.Он отметил, в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли. Но пока принято решение приостановить основные работы на 2-3 дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас идет восстановление поврежденной линии электропередачи.Село Солохи первый раз подверглось обстрелу 11 мая со стороны Украины, один человек погиб и семеро пострадали. После вчерашнего обстрела были повреждены 6 домовладений и ЛЭП.
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россия, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина
16:31 19.05.2022 (обновлено: 16:45 19.05.2022)
 
В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов

В белгородском селе Солохи 14 домов повторно получили повреждения из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкДом с поврежденной крышей в селе Солохи в Белгородской области
Дом с поврежденной крышей в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Дом с поврежденной крышей в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Девятнадцать домов в белгородском селе Солохи вчера получили повреждения из-за обстрелов, из них повторно – 14, в общей сложности предстоит восстановить 59 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"За последние несколько дней наше приграничное село Солохи несколько раз подвергалось обстрелам с территории Украины. Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно" - говорится в сообщении.
Он отметил, в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли. Но пока принято решение приостановить основные работы на 2-3 дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас идет восстановление поврежденной линии электропередачи.
Село Солохи первый раз подверглось обстрелу 11 мая со стороны Украины, один человек погиб и семеро пострадали. После вчерашнего обстрела были повреждены 6 домовладений и ЛЭП.
Снаряд, попавший на участок жителя села Солохи в Белгородской области. 18 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:03Специальная военная операция на Украине
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РоссияПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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