16:31 19.05.2022 (обновлено: 16:45 19.05.2022)
В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов
В белгородском селе Солохи 14 домов повторно получили повреждения из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкДом с поврежденной крышей в селе Солохи в Белгородской области
Дом с поврежденной крышей в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Девятнадцать домов в белгородском селе Солохи вчера получили повреждения из-за обстрелов, из них повторно – 14, в общей сложности предстоит восстановить 59 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"За последние несколько дней наше приграничное село Солохи несколько раз подвергалось обстрелам с территории Украины. Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно" - говорится в сообщении.
Он отметил, в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли. Но пока принято решение приостановить основные работы на 2-3 дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас идет восстановление поврежденной линии электропередачи.
Село Солохи первый раз подверглось обстрелу 11 мая со стороны Украины, один человек погиб и семеро пострадали. После вчерашнего обстрела были повреждены 6 домовладений и ЛЭП.