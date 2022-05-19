https://ria.ru/20220519/obstrel-1789522640.html

В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов

В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов - РИА Новости, 19.05.2022

В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов

Девятнадцать домов в белгородском селе Солохи вчера получили повреждения из-за обстрелов, из них повторно – 14, в общей сложности предстоит восстановить 59... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:31

2022-05-19T16:31

2022-05-19T16:45

россия

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Девятнадцать домов в белгородском селе Солохи вчера получили повреждения из-за обстрелов, из них повторно – 14, в общей сложности предстоит восстановить 59 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."За последние несколько дней наше приграничное село Солохи несколько раз подвергалось обстрелам с территории Украины. Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно" - говорится в сообщении.Он отметил, в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли. Но пока принято решение приостановить основные работы на 2-3 дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас идет восстановление поврежденной линии электропередачи.Село Солохи первый раз подверглось обстрелу 11 мая со стороны Украины, один человек погиб и семеро пострадали. После вчерашнего обстрела были повреждены 6 домовладений и ЛЭП.

https://ria.ru/20220518/belgorod-1789246447.html

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белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина