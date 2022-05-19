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Мирный житель пострадал из-за обстрела Минерального украинскими войсками

Мирный житель пострадал из-за обстрела Минерального украинскими войсками - РИА Новости, 19.05.2022

Мирный житель пострадал из-за обстрела Минерального украинскими войсками

Мирный житель получил ранение из-за обстрела села Минеральное под Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:42

2022-05-19T15:42

2022-05-19T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранение из-за обстрела села Минеральное под Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 8.08 (совпадает с мск) украинские войска выпустили по Минеральному шесть снарядов калибром 122 миллиметра."Украинские боевики атаковали поселок Минеральное под Ясиноватой. Ранение получил мирный житель", - сообщается в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины