https://ria.ru/20220519/obrazovanie-1789382117.html
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья - РИА Новости, 19.05.2022
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:19
2022-05-19T09:19
2022-05-19T09:49
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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сн_образование
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования."Проектная деятельность, эксперименты – это то, что должно стать неотъемлемой частью нашего подмосковного образования. На него мы видим огромный запрос. Даже в Реутове у нас есть Изобретариум, он с утра до вечера полон ребят, ребят, которые от Лего, будучи маленькими, сейчас уже собирают свои сложные конструкции. Мне кажется, это очень важно", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, социальный навигатор, сн_образование
09:19 19.05.2022 (обновлено: 09:49 19.05.2022)
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья
Губернатор Воробьев: проекты и эксперименты должны стать частью образования Подмосковья