https://ria.ru/20220519/obrazovanie-1789382117.html

Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья

Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья - РИА Новости, 19.05.2022

Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:19

2022-05-19T09:19

2022-05-19T09:49

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования."Проектная деятельность, эксперименты – это то, что должно стать неотъемлемой частью нашего подмосковного образования. На него мы видим огромный запрос. Даже в Реутове у нас есть Изобретариум, он с утра до вечера полон ребят, ребят, которые от Лего, будучи маленькими, сейчас уже собирают свои сложные конструкции. Мне кажется, это очень важно", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20220519/pervoklassniki-1789381603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, социальный навигатор, сн_образование