Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220519/obrazovanie-1789382117.html
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья - РИА Новости, 19.05.2022
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:19
2022-05-19T09:49
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_4050c55709c8b7c72b5001e5ea8f3127.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования."Проектная деятельность, эксперименты – это то, что должно стать неотъемлемой частью нашего подмосковного образования. На него мы видим огромный запрос. Даже в Реутове у нас есть Изобретариум, он с утра до вечера полон ребят, ребят, которые от Лего, будучи маленькими, сейчас уже собирают свои сложные конструкции. Мне кажется, это очень важно", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20220519/pervoklassniki-1789381603.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_27cb0dc45da4a1aae89d2cd4a1f399e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, социальный навигатор, сн_образование
09:19 19.05.2022 (обновлено: 09:49 19.05.2022)
 
Воробьев: проекты и эксперименты должны быть частью образования Подмосковья

Губернатор Воробьев: проекты и эксперименты должны стать частью образования Подмосковья

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проектная деятельность и эксперименты должны стать неотъемлемой частью подмосковного образования.
"Проектная деятельность, эксперименты – это то, что должно стать неотъемлемой частью нашего подмосковного образования. На него мы видим огромный запрос. Даже в Реутове у нас есть Изобретариум, он с утра до вечера полон ребят, ребят, которые от Лего, будучи маленькими, сейчас уже собирают свои сложные конструкции. Мне кажется, это очень важно", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 09:16Новости Подмосковья
Количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала