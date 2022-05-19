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Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы - РИА Новости, 19.05.2022
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Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы
Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы - РИА Новости, 19.05.2022
Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы
Посольство России в Литве прокомментировало снос обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге, задав литовским властям вопрос об ответных мерах в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:30
2022-05-19T15:30
в мире
гитанас науседа
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кудымкарский район
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россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России в Литве прокомментировало снос обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге, задав литовским властям вопрос об ответных мерах в отношении памятников репрессированным литовцам на территории России.Ранее мэр литовской Паланги Шарунас Вайткус заявил, что в городе демонтировали обелиск в память о погибших советских воинах."Вчера в центре Паланги местные власти трусливо, под покровом ночи, демонтировали памятник советским воинам-освободителям на месте захоронения 106 солдат Красной Армии", - отреагировало посольство в своем Telegram-канале.Дипмиссия предложила "представителям властей, которые активно подстрекают к подобному беззаконию, и тем, кто совершает такие варварские действия", взглянуть на карту, где отмечены места захоронений репрессированных литовцев на территории России. Она обратилась к президенту Литвы Гитанасу Науседе, главе МИД Габриелюсу Ландсбергису, министру культуры Симонасу Кайрису и директору департамента Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Арунасу Бубнису с риторическим вопросом."Не подскажете, как нам следует поступить с расположенными на них памятниками... в качестве ответных мер?" - спросила дипмиссия, разместив фотографию памятника репрессированным литовцам и полякам в Кудымкарском районе Пермского края.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html
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в мире, гитанас науседа, литва, кудымкарский район, сергей лавров, россия
15:30 19.05.2022
 
Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы

Посольство в Литве задалось вопросом, что делать с памятниками литовцам в России

© Sputnik / Владислав АдамовскийПамятник Воинам-освободителям в центре Паланги
Памятник Воинам-освободителям в центре Паланги - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Памятник Воинам-освободителям в центре Паланги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России в Литве прокомментировало снос обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге, задав литовским властям вопрос об ответных мерах в отношении памятников репрессированным литовцам на территории России.
Ранее мэр литовской Паланги Шарунас Вайткус заявил, что в городе демонтировали обелиск в память о погибших советских воинах.
Кадр видео сноса памятника Александру Невскому в Харькове
Вчера, 12:22
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
"Вчера в центре Паланги местные власти трусливо, под покровом ночи, демонтировали памятник советским воинам-освободителям на месте захоронения 106 солдат Красной Армии", - отреагировало посольство в своем Telegram-канале.
Дипмиссия предложила "представителям властей, которые активно подстрекают к подобному беззаконию, и тем, кто совершает такие варварские действия", взглянуть на карту, где отмечены места захоронений репрессированных литовцев на территории России. Она обратилась к президенту Литвы Гитанасу Науседе, главе МИД Габриелюсу Ландсбергису, министру культуры Симонасу Кайрису и директору департамента Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Арунасу Бубнису с риторическим вопросом.
"Не подскажете, как нам следует поступить с расположенными на них памятниками... в качестве ответных мер?" - спросила дипмиссия, разместив фотографию памятника репрессированным литовцам и полякам в Кудымкарском районе Пермского края.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Полтава - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 15:37
В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды"
 
В миреГитанас НауседаЛитваКудымкарский районСергей ЛавровРоссия
 
 
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