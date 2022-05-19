https://ria.ru/20220519/obelisk-1789499957.html

Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы

Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы - РИА Новости, 19.05.2022

Посольство отреагировало на снос обелиска на западе Литвы

Посольство России в Литве прокомментировало снос обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге, задав литовским властям вопрос об ответных мерах в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:30

2022-05-19T15:30

2022-05-19T15:30

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литва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России в Литве прокомментировало снос обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге, задав литовским властям вопрос об ответных мерах в отношении памятников репрессированным литовцам на территории России.Ранее мэр литовской Паланги Шарунас Вайткус заявил, что в городе демонтировали обелиск в память о погибших советских воинах."Вчера в центре Паланги местные власти трусливо, под покровом ночи, демонтировали памятник советским воинам-освободителям на месте захоронения 106 солдат Красной Армии", - отреагировало посольство в своем Telegram-канале.Дипмиссия предложила "представителям властей, которые активно подстрекают к подобному беззаконию, и тем, кто совершает такие варварские действия", взглянуть на карту, где отмечены места захоронений репрессированных литовцев на территории России. Она обратилась к президенту Литвы Гитанасу Науседе, главе МИД Габриелюсу Ландсбергису, министру культуры Симонасу Кайрису и директору департамента Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Арунасу Бубнису с риторическим вопросом."Не подскажете, как нам следует поступить с расположенными на них памятниками... в качестве ответных мер?" - спросила дипмиссия, разместив фотографию памятника репрессированным литовцам и полякам в Кудымкарском районе Пермского края.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html

https://ria.ru/20220204/suvorov-1771098184.html

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кудымкарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, гитанас науседа, литва, кудымкарский район, сергей лавров, россия