https://ria.ru/20220519/obelisk-1789404542.html

На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах

На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах - РИА Новости, 19.05.2022

На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах

Мэр города Паланга Шарунас Вайткус заявил о демонтаже обелиска в память о погибших советских воинах, сообщает Sputnik Литва. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:22

2022-05-19T11:22

2022-05-19T15:56

в мире

сергей лавров

владимир путин

украина

россия

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789403808_0:38:1348:796_1920x0_80_0_0_c16582c3d5cc950921a60b90a7547387.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр города Паланга Шарунас Вайткус заявил о демонтаже обелиска в память о погибших советских воинах, сообщает Sputnik Литва.По его словам, коммунальные службы уже работают на месте сноса обелиска, где к вечеру положат брусчатку и устроят газон.Он добавил, что на месте монумента стоит табличка из серого гранита с надписью на литовском языке, указывающая, что там похоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны.Совет городского самоуправления Паланги 28 апреля принял решение о демонтаже обелиска, который был установлен в 1952 году.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/reshenie-1788703647.html

украина

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, литва