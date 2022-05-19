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На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах - РИА Новости, 19.05.2022
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На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах
На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах - РИА Новости, 19.05.2022
На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах
Мэр города Паланга Шарунас Вайткус заявил о демонтаже обелиска в память о погибших советских воинах, сообщает Sputnik Литва. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:22
2022-05-19T15:56
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр города Паланга Шарунас Вайткус заявил о демонтаже обелиска в память о погибших советских воинах, сообщает Sputnik Литва.По его словам, коммунальные службы уже работают на месте сноса обелиска, где к вечеру положат брусчатку и устроят газон.Он добавил, что на месте монумента стоит табличка из серого гранита с надписью на литовском языке, указывающая, что там похоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны.Совет городского самоуправления Паланги 28 апреля принял решение о демонтаже обелиска, который был установлен в 1952 году.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, литва
11:22 19.05.2022 (обновлено: 15:56 19.05.2022)
 
На западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах

В Паланге на западе Литвы снесли обелиск в память о погибших советских воинах

© Sputnik / Владислав АдамовскийПамятник воинам-освободителям в центре Паланги
Памятник воинам-освободителям в центре Паланги - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Памятник воинам-освободителям в центре Паланги. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр города Паланга Шарунас Вайткус заявил о демонтаже обелиска в память о погибших советских воинах, сообщает Sputnik Литва.
"О сносе обелиска в первую очередь высказался Совет по оценке объектов культурного наследия. С учетом его мнения Департамент культурного наследия упразднил признаки ценности этого памятника, украшенного серпом и молотом, и исключил его из реестра культурных ценностей, охраняемых государством", — уточнил глава города.
По его словам, коммунальные службы уже работают на месте сноса обелиска, где к вечеру положат брусчатку и устроят газон.
Он добавил, что на месте монумента стоит табличка из серого гранита с надписью на литовском языке, указывающая, что там похоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны.
© Фото : страница Шарунаса Вайткуса в соцсетиРаботы по сносу обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге
Работы по сносу обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : страница Шарунаса Вайткуса в соцсети
Работы по сносу обелиска в память о погибших советских воинах в Паланге
Совет городского самоуправления Паланги 28 апреля принял решение о демонтаже обелиска, который был установлен в 1952 году.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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