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"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши - РИА Новости, 19.05.2022
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"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши - РИА Новости, 19.05.2022
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши
"Новатэк" обращается в суды Польши и Европы из-за санкций, согласно которым компания должна передать газовые сети польским компаниям, сообщил глава "Новатэка"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:41
2022-05-19T12:15
экономика
новатэк
леонид михельсон
польша
евросоюз
в мире
природный газ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Новатэк" обращается в суды Польши и Европы из-за санкций, согласно которым компания должна передать газовые сети польским компаниям, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Новатэк". Однако из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy. Теперь польское правительство обязывает подразделение "Новатэка" передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям."Сейчас… обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС", - прокомментировал Михельсон вопрос польских санкций против компании.
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экономика, новатэк, леонид михельсон, польша, евросоюз, в мире, природный газ
11:41 19.05.2022 (обновлено: 12:15 19.05.2022)
 
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши

Глава "Новатэка" Михельсон: компания обратится в европейские суды из-за санкций Польши

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Новатэк"
Логотип компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип компании "Новатэк". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Новатэк" обращается в суды Польши и Европы из-за санкций, согласно которым компания должна передать газовые сети польским компаниям, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Новатэк". Однако из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy. Теперь польское правительство обязывает подразделение "Новатэка" передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.
"Сейчас… обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС", - прокомментировал Михельсон вопрос польских санкций против компании.
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ЭкономикаНоватэкЛеонид МихельсонПольшаЕвросоюзВ миреПриродный газ
 
 
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