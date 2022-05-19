https://ria.ru/20220519/novatek-1789411398.html
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши - РИА Новости, 19.05.2022
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши
"Новатэк" обращается в суды Польши и Европы из-за санкций, согласно которым компания должна передать газовые сети польским компаниям, сообщил глава "Новатэка"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:41
2022-05-19T11:41
2022-05-19T12:15
экономика
новатэк
леонид михельсон
польша
евросоюз
в мире
природный газ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Новатэк" обращается в суды Польши и Европы из-за санкций, согласно которым компания должна передать газовые сети польским компаниям, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.Польша в апреле ввела санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Новатэк". Однако из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy. Теперь польское правительство обязывает подразделение "Новатэка" передать собственную газотранспортную инфраструктуру польским компаниям."Сейчас… обратились в польский суд, обращаемся в суд ЕС", - прокомментировал Михельсон вопрос польских санкций против компании.
https://ria.ru/20220519/gaz-1789419499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новатэк, леонид михельсон, польша, евросоюз, в мире, природный газ
11:41 19.05.2022 (обновлено: 12:15 19.05.2022)
"Новатэк" обратится в европейские суды из-за санкций Польши
Глава "Новатэка" Михельсон: компания обратится в европейские суды из-за санкций Польши