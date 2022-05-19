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Дюков предупредил о последствиях отказа от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022
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Дюков предупредил о последствиях отказа от российской нефти
Дюков предупредил о последствиях отказа от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022
Дюков предупредил о последствиях отказа от российской нефти
Евросоюз теоретически может ввести эмбарго на российскую нефть, но такая мера вне сомнений скажется на уровне жизни людей в этом регионе, считает глава "Газпром РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:33
2022-05-19T22:40
экономика
цены на нефть
земля
европа
газпром нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз теоретически может ввести эмбарго на российскую нефть, но такая мера вне сомнений скажется на уровне жизни людей в этом регионе, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Может ли быть принято такое решение? Теоретически да. В XIX веке все люди на Земле жили без нефти и газа. Это, безусловно, скажется на уровне жизни. Надо понимать, что придется заплатить за это цену", - ответил Дюков на вопрос о том, возможно ли введение полного запрета на поставки российской нефти в Европу.В результате эмбарго цены на энергоносители в ЕС вырастут еще сильнее, чем в данный момент, считает Дюков. Также возможны перебои в поставках топлива для автомобилей, отключения электроэнергии, остановки производств.Отходя от санкционного и политического контекста, Дюков заметил, что доля нефти как источника энергии будет сокращаться в мире, но полностью нефть не исчезнет. "Если ответить коротко, то нет, мир не сможет отказаться (от нефти - ред.). Я верю в то, что действительно со временем доля нефти будет снижаться в энергобалансе… Нефть будет востребована на протяжении длительного времени", - сказал Дюков на просветительском марафоне "Новые горизонты".Как напомнил глава "Газпром нефти", единственный энергоноситель, который прекратил свое существование и уже не востребован, это китовый жир.Китовый жир хорошо горит, поэтому до зарождения нефтяной отрасли он использовался в осветительных приборах. Также из китового жира делали свечи, мыло и губную помаду."Можно сказать, что нефтяная отрасль спасла китов от полного истребления", - заключил Дюков.
https://ria.ru/20220519/gazprom-1789579075.html
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экономика, цены на нефть, земля, европа, газпром нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
22:33 19.05.2022 (обновлено: 22:40 19.05.2022)
 
Дюков предупредил о последствиях отказа от российской нефти

Александр Дюков: отказ от нефти РФ скажется на уровне жизни людей в ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАлександр Дюков
Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Александр Дюков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз теоретически может ввести эмбарго на российскую нефть, но такая мера вне сомнений скажется на уровне жизни людей в этом регионе, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Может ли быть принято такое решение? Теоретически да. В XIX веке все люди на Земле жили без нефти и газа. Это, безусловно, скажется на уровне жизни. Надо понимать, что придется заплатить за это цену", - ответил Дюков на вопрос о том, возможно ли введение полного запрета на поставки российской нефти в Европу.
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В результате эмбарго цены на энергоносители в ЕС вырастут еще сильнее, чем в данный момент, считает Дюков. Также возможны перебои в поставках топлива для автомобилей, отключения электроэнергии, остановки производств.
Отходя от санкционного и политического контекста, Дюков заметил, что доля нефти как источника энергии будет сокращаться в мире, но полностью нефть не исчезнет. "Если ответить коротко, то нет, мир не сможет отказаться (от нефти - ред.). Я верю в то, что действительно со временем доля нефти будет снижаться в энергобалансе… Нефть будет востребована на протяжении длительного времени", - сказал Дюков на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Как напомнил глава "Газпром нефти", единственный энергоноситель, который прекратил свое существование и уже не востребован, это китовый жир.
Китовый жир хорошо горит, поэтому до зарождения нефтяной отрасли он использовался в осветительных приборах. Также из китового жира делали свечи, мыло и губную помаду.
"Можно сказать, что нефтяная отрасль спасла китов от полного истребления", - заключил Дюков.
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