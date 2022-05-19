https://ria.ru/20220519/neft-1789463196.html

США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT

США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT - РИА Новости, 19.05.2022

США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT

Вашингтон может обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из России нефть на эскроу-счета под угрозой санкций, пишет газета New York Times. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:04

2022-05-19T14:04

2022-05-19T16:59

экономика

нефть

сша

россия

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон может обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из России нефть на эскроу-счета под угрозой санкций, пишет газета New York Times."Правительство США может отрезать значительную часть доступа России к платежам за нефть. Вашингтон может сделать это, издав постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета, если они хотят избежать санкций", — говорится в сообщении газеты.При этом отмечается, что Россия в соответствии с обсуждаемыми мерами США сможет получить доступ к платежам за свою нефть только для покупки товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/medvedev-1789432509.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нефть, сша, россия, вашингтон (штат)