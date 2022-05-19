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США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT
США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT - РИА Новости, 19.05.2022
США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT
Вашингтон может обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из России нефть на эскроу-счета под угрозой санкций, пишет газета New York Times. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:04
2022-05-19T14:04
2022-05-19T16:59
экономика
нефть
сша
россия
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон может обязать иностранные банки переводить деньги за ввозимую из России нефть на эскроу-счета под угрозой санкций, пишет газета New York Times."Правительство США может отрезать значительную часть доступа России к платежам за нефть. Вашингтон может сделать это, издав постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета, если они хотят избежать санкций", — говорится в сообщении газеты.При этом отмечается, что Россия в соответствии с обсуждаемыми мерами США сможет получить доступ к платежам за свою нефть только для покупки товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/medvedev-1789432509.html
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экономика, нефть, сша, россия, вашингтон (штат)
14:04 19.05.2022 (обновлено: 16:59 19.05.2022)
США хотят попытаться отрезать Россию от нефтяных доходов, пишет NYT
NYT: США могут обязать иностранные банки переводить деньги за нефть на эскроу-счета