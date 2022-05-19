https://ria.ru/20220519/neft-1789461102.html

США рассматривают меры для лишения России прибыли от нефти, сообщили СМИ

США рассматривают меры для лишения России прибыли от нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

США рассматривают меры для лишения России прибыли от нефти, сообщили СМИ

США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ прибыли от нефти, например, ввести потолок цен или отрезать РФ от доступа к платежам за экспорт энергоресурсов, пишет РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:00

2022-05-19T14:00

2022-05-19T14:24

нефть

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

цены на нефть

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ прибыли от нефти, например, ввести потолок цен или отрезать РФ от доступа к платежам за экспорт энергоресурсов, пишет газета New York Times.В издании отмечается, что "Вашингтон назначит цену за российскую нефть значительно ниже мировой рыночной стоимости". Таким образом, ценовой потолок "снизит прибыль РФ, не увеличивая мировые цены на энергоресурсы"."Власти США также могут отрезать значительную часть доступа РФ к платежам за нефть", - говорится в сообщении.Вашингтон намерен сделать это, издав требование для иностранных банков о переводе средств за нефть РФ на эскроу-счета, чтобы не попасть под санкции, пишет газета."После введения этих механизмов американские чиновники будут оказывать давление на страны, чтобы они сократили покупки нефти РФ, как они это делали в случае с иранской нефтью", - пишет издание.Отмечается, что в случае несоблюдения рассматриваемых США ограничений по российской нефти, против третьих стран могут быть введены вторичные санкции, которые не позволят им вести бизнес с компаниями США и стран-партнеров.

https://ria.ru/20220519/neft-1789394444.html

https://ria.ru/20220519/kitay-1789455147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, сша, санкции в отношении россии, цены на нефть, в мире