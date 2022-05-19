14:00 19.05.2022 (обновлено: 14:24 19.05.2022)
США рассматривают меры для лишения России прибыли от нефти, сообщили СМИ
NYT: в США предлагают ввести потолок цен на нефть, чтобы лишить Россию прибыли от экспорта
Нефтяные станки-качалки компании "Татнефть". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ прибыли от нефти, например, ввести потолок цен или отрезать РФ от доступа к платежам за экспорт энергоресурсов, пишет газета New York Times.
"Одна из мер, которую обсуждают американские чиновники, потребует от иностранных компаний платить за российскую нефть цену ниже рыночной стоимости, иначе они попадут под американские санкции", - говорится в сообщении газеты.
В издании отмечается, что "Вашингтон назначит цену за российскую нефть значительно ниже мировой рыночной стоимости". Таким образом, ценовой потолок "снизит прибыль РФ, не увеличивая мировые цены на энергоресурсы".
"Власти США также могут отрезать значительную часть доступа РФ к платежам за нефть", - говорится в сообщении.
Вашингтон намерен сделать это, издав требование для иностранных банков о переводе средств за нефть РФ на эскроу-счета, чтобы не попасть под санкции, пишет газета.
"После введения этих механизмов американские чиновники будут оказывать давление на страны, чтобы они сократили покупки нефти РФ, как они это делали в случае с иранской нефтью", - пишет издание.
Отмечается, что в случае несоблюдения рассматриваемых США ограничений по российской нефти, против третьих стран могут быть введены вторичные санкции, которые не позволят им вести бизнес с компаниями США и стран-партнеров.