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Новак рассказал, что случится при отказе ЕС от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022
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Новак рассказал, что случится при отказе ЕС от российской нефти
Новак рассказал, что случится при отказе ЕС от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022
Новак рассказал, что случится при отказе ЕС от российской нефти
При отказе ЕС от российской нефти на мировом рынке просто произойдет перераспределение, а Россия направит свою нефть туда, откуда уйдет сырье для Европы,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:31
2022-05-19T10:56
экономика
александр новак
нефть
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При отказе ЕС от российской нефти на мировом рынке просто произойдет перераспределение, а Россия направит свою нефть туда, откуда уйдет сырье для Европы, сообщил вице-премьер Александр Новак."Произойдет просто удорожание, ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже… но тем не менее произойдет просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы, безусловно, на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Европейский союз", — сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Сегодня это во многом уже происходит, мы увеличили объемы поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион", — добавил вице-премьер.
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экономика, александр новак, нефть
10:31 19.05.2022 (обновлено: 10:56 19.05.2022)
 
Новак рассказал, что случится при отказе ЕС от российской нефти

Новак: при отказе ЕС от российской нефти на рынке просто произойдет перераспределение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При отказе ЕС от российской нефти на мировом рынке просто произойдет перераспределение, а Россия направит свою нефть туда, откуда уйдет сырье для Европы, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Произойдет просто удорожание, ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже… но тем не менее произойдет просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы, безусловно, на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Европейский союз", — сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Сегодня это во многом уже происходит, мы увеличили объемы поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион", — добавил вице-премьер.
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ЭкономикаАлександр НовакНефть
 
 
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