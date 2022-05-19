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НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком - РИА Новости, 19.05.2022
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НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком - РИА Новости, 19.05.2022
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком
НАТО усилила свое присутствие на восточном фланге для усиления коллективной обороны, сообщил по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:51
2022-05-19T21:51
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
европа
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. НАТО усилила свое присутствие на восточном фланге для усиления коллективной обороны, сообщил по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников генштабов главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс."Мы разместили силы реагирования НАТО, чтобы усилить оборону", - пояснил он.По его словам, "сейчас НАТО располагает восьмью боевыми группами, которые были размещены на восточном фланге". "Под моим руководством в качестве главнокомандующего силами в Европе находятся более 42 тысяч военных и 120 самолетов в состоянии высокой готовности, а также 20 кораблей", - констатировал генерал.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220519/nato-1789585646.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, россия, нато
21:51 19.05.2022
 
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком

Главком НАТО в Европе Тод Уолтерс: НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. НАТО усилила свое присутствие на восточном фланге для усиления коллективной обороны, сообщил по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников генштабов главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.
"Мы разместили силы реагирования НАТО, чтобы усилить оборону", - пояснил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы Финляндии и Швеции - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
20:24
НАТО не навязывает Финляндии и Швеции размещение сил альянса
По его словам, "сейчас НАТО располагает восьмью боевыми группами, которые были размещены на восточном фланге". "Под моим руководством в качестве главнокомандующего силами в Европе находятся более 42 тысяч военных и 120 самолетов в состоянии высокой готовности, а также 20 кораблей", - констатировал генерал.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
17:57
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЕвропаРоссияНАТО
 
 
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