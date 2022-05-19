https://ria.ru/20220519/nato-1789599632.html
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком - РИА Новости, 19.05.2022
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком
НАТО усилила свое присутствие на восточном фланге для усиления коллективной обороны, сообщил по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:51
2022-05-19T21:51
2022-05-19T21:51
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
европа
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. НАТО усилила свое присутствие на восточном фланге для усиления коллективной обороны, сообщил по итогам заседания военного комитета альянса на уровне начальников генштабов главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс."Мы разместили силы реагирования НАТО, чтобы усилить оборону", - пояснил он.По его словам, "сейчас НАТО располагает восьмью боевыми группами, которые были размещены на восточном фланге". "Под моим руководством в качестве главнокомандующего силами в Европе находятся более 42 тысяч военных и 120 самолетов в состоянии высокой готовности, а также 20 кораблей", - констатировал генерал.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220519/nato-1789585646.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, россия, нато
НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны", заявил главком
Главком НАТО в Европе Тод Уолтерс: НАТО усилилась на востоке ради "коллективной обороны"