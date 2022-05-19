https://ria.ru/20220519/nato-1789585646.html
НАТО не навязывает Финляндии и Швеции размещение сил альянса
НАТО не навязывает Финляндии и Швеции размещение сил альянса - РИА Новости, 19.05.2022
НАТО не навязывает Финляндии и Швеции размещение сил альянса
Решение о возможном размещении сил НАТО в Финляндии и Швеции может произойти только по их запросу, ничего навязываться не будет, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:24
2022-05-19T20:24
2022-05-19T20:52
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Решение о возможном размещении сил НАТО в Финляндии и Швеции может произойти только по их запросу, ничего навязываться не будет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр."Члены НАТО – суверенные государства, которые сами решают, нужны ли им дополнительные силы. Боевые группы никому не навязываются со стороны НАТО, речь идет о запросе со стороны конкретной страны и дискуссиях между членами альянса о том, кто готов помочь при наличии такого запроса. Мы никому ничего не навязываем", - сообщил он по итогам заседания Военного комитета на уровне начальников генштабов альянса, в ходе которого, в том числе, обсуждалось членство Финляндии и Швеции.
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в мире, финляндия, швеция, нато
20:24 19.05.2022 (обновлено: 20:52 19.05.2022)
НАТО не навязывает Финляндии и Швеции размещение сил альянса
Бауэр: размещение сил НАТО в Финляндии и Швеции может произойти только по их запросу