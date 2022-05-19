https://ria.ru/20220519/nato-1789550130.html
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает - РИА Новости, 19.05.2022
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:57
2022-05-19T17:57
2022-05-19T18:37
в мире
джо байден
сша
финляндия
швеция
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер."Вступление в НАТО новых членов не является угрозой ни для какой нации. И никогда не было. Цель НАТО - защищаться от агрессии. Такова её цель - защита", - сказал он.Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции, чьи страны подали заявку на членство в НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине. Байден добавил, что их будущее присоединение к альянсу демонстрирует, что двери НАТО остаются открыты.
https://ria.ru/20220519/nato-1789462456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, финляндия, швеция, украина, нато
17:57 19.05.2022 (обновлено: 18:37 19.05.2022)
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
Президент США Байден: расширение НАТО не угрожает ни одной стране