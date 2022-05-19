https://ria.ru/20220519/nato-1789550130.html

Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает

Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает - РИА Новости, 19.05.2022

Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает

Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:57

2022-05-19T17:57

2022-05-19T18:37

в мире

джо байден

сша

финляндия

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер."Вступление в НАТО новых членов не является угрозой ни для какой нации. И никогда не было. Цель НАТО - защищаться от агрессии. Такова её цель - защита", - сказал он.Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции, чьи страны подали заявку на членство в НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине. Байден добавил, что их будущее присоединение к альянсу демонстрирует, что двери НАТО остаются открыты.

https://ria.ru/20220519/nato-1789462456.html

сша

финляндия

швеция

украина

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, сша, финляндия, швеция, украина, нато