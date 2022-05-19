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Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает - РИА Новости, 19.05.2022
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Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает - РИА Новости, 19.05.2022
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает
Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:57
2022-05-19T18:37
в мире
джо байден
сша
финляндия
швеция
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер."Вступление в НАТО новых членов не является угрозой ни для какой нации. И никогда не было. Цель НАТО - защищаться от агрессии. Такова её цель - защита", - сказал он.Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции, чьи страны подали заявку на членство в НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине. Байден добавил, что их будущее присоединение к альянсу демонстрирует, что двери НАТО остаются открыты.
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сша
финляндия
швеция
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в мире, джо байден, сша, финляндия, швеция, украина, нато
17:57 19.05.2022 (обновлено: 18:37 19.05.2022)
 
Байден заявил, что расширение НАТО никому не угрожает

Президент США Байден: расширение НАТО не угрожает ни одной стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расширение НАТО не угрожает ни одной стране, и заверил, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер.
"Вступление в НАТО новых членов не является угрозой ни для какой нации. И никогда не было. Цель НАТО - защищаться от агрессии. Такова её цель - защита", - сказал он.
Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции, чьи страны подали заявку на членство в НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине. Байден добавил, что их будущее присоединение к альянсу демонстрирует, что двери НАТО остаются открыты.
Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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В миреДжо БайденСШАФинляндияШвецияУкраинаНАТО
 
 
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