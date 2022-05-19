17:54 19.05.2022 (обновлено: 18:15 19.05.2022)
Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден
Президент США Байден: Финляндия и Швеция отвечают всем критериям для членства в НАТО
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс.
"Они отвечают всем требованиям НАТО... Наличие двух новых членов НАТО на крайнем севере повысит безопасность нашего альянса, углубит сотрудничество в сфере безопасности", - сказал он.
Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.