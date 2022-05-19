https://ria.ru/20220519/nato-1789549040.html

Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден

Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден - РИА Новости, 19.05.2022

Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:54

2022-05-19T17:54

2022-05-19T18:15

в мире

нато

швеция

саули ниинисте

магдалена андерссон

финляндия

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс.Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nato-1789515663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нато, швеция, саули ниинисте, магдалена андерссон, финляндия, сша