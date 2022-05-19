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Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден - РИА Новости, 19.05.2022
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Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден
Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден - РИА Новости, 19.05.2022
Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:54
2022-05-19T18:15
в мире
нато
швеция
саули ниинисте
магдалена андерссон
финляндия
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс.Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, нато, швеция, саули ниинисте, магдалена андерссон, финляндия, сша
17:54 19.05.2022 (обновлено: 18:15 19.05.2022)
 
Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО, заявил Байден

Президент США Байден: Финляндия и Швеция отвечают всем критериям для членства в НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Белом доме
Президент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс.
"Они отвечают всем требованиям НАТО... Наличие двух новых членов НАТО на крайнем севере повысит безопасность нашего альянса, углубит сотрудничество в сфере безопасности", - сказал он.
Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреНАТОШвецияСаули НиинистеМагдалена АндерссонФинляндияСША
 
 
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