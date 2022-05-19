https://ria.ru/20220519/nato-1789515663.html

Буш-младший признал, что США нарушили обещание не расширять НАТО

Буш-младший признал, что США нарушили обещание не расширять НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Буш-младший признал, что США нарушили обещание не расширять НАТО

Бывший американский президент Джордж Буш-младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени украинского лидера Владимира... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:14

2022-05-19T16:14

2022-05-19T18:05

джордж буш (младший)

джеймс бейкер

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший американский президент Джордж Буш-младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени украинского лидера Владимира Зеленского, рассказал, что США нарушили данное ими обещание не расширять НАТО.Запись беседы представили 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".В разговоре с Бушем-младшим "Зеленский" напомнил, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. На что Буш-младший ответил, что "это верно", но "времена меняются"."Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны", — сказал он.Он добавил, что разделял стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу."Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел — это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный", - добавил он.Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.

https://ria.ru/20220519/nato-1789398095.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

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Ольга Маркова

джордж буш (младший), джеймс бейкер, михаил горбачев, украина, россия, нато, rutube, в мире, сша