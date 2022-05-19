https://ria.ru/20220519/nato-1789398095.html

Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО

Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО

Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:49

2022-05-19T10:49

2022-05-19T10:55

нато

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве."Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал Моравецкий.При этом он заявил, что опасается территориальных претензий России. "Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - сказал Моравецкий.

https://ria.ru/20220515/kaliningrad-1788686672.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, польша, матеуш моравецкий