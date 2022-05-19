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Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
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Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:49
2022-05-19T10:55
нато
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве."Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал Моравецкий.При этом он заявил, что опасается территориальных претензий России. "Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - сказал Моравецкий.
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нато, в мире, польша, матеуш моравецкий
10:49 19.05.2022 (обновлено: 10:55 19.05.2022)
 
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО

Моравецкий: Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве.
"Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал Моравецкий.
При этом он заявил, что опасается территориальных претензий России. "Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - сказал Моравецкий.
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НАТОВ миреПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
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