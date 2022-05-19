https://ria.ru/20220519/nato-1789398095.html
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:49
2022-05-19T10:49
2022-05-19T10:55
нато
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве."Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал Моравецкий.При этом он заявил, что опасается территориальных претензий России. "Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - сказал Моравецкий.
https://ria.ru/20220515/kaliningrad-1788686672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, польша, матеуш моравецкий
10:49 19.05.2022 (обновлено: 10:55 19.05.2022)
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
Моравецкий: Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений