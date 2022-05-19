https://ria.ru/20220519/namibiya-1789550713.html

Медведев провел переговоры с президентом Намибии

Медведев провел переговоры с президентом Намибии - РИА Новости, 19.05.2022

Медведев провел переговоры с президентом Намибии

Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о готовности российской стороны наращивать сотрудничество с Намибией в таких... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:59

2022-05-19T17:59

2022-05-19T18:10

в мире

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украина

единая россия

дмитрий медведев

хаге гейнгоб

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о готовности российской стороны наращивать сотрудничество с Намибией в таких перспективных сферах кооперации, как недропользование, энергетика, туризм, образование и сельское хозяйство.В четверг Медведев и президент Намибии, председатель партии "Народная организация Юго-Западной Африки" Хаге Гейнгоб по видеосвязи обсудили вопросы противодействия санкциям, обеспечения продовольственной безопасности и межпартийного взаимодействия. Также обсуждалась активизация диалога России и Африки по ряду ключевых направлений."Мы должны принять меры для наращивания динамики торгового сотрудничества, увеличения взаимных поставок необходимой продукции. Рассчитываем на ускоренное продвижение в наиболее перспективных сферах кооперации. Это недропользование, рыболовство, энергетика, туризм, образование, сельское хозяйство - мы готовы к максимально тесному сотрудничеству", - сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".Отмечается, что отдельно Медведев остановился на теме продовольственной безопасности, отметив, что Россия настроена на неукоснительное исполнение своих обязательств в сфере поставок сельхозпродукции, в том числе пшеницы, а также минеральных удобрений. Он указал на то, что требование поставок продовольствия и одновременный ввод санкций против РФ "противоречат элементарной логике".Говоря о специальной военной операции России на Украине, Медведев подчеркнул заинтересованность в мирном разрешении конфликта и напомнил, что США создавали на территории Украины биолаборатории, которые находятся прямо на границе с РФ. Председатель "Единой России" также высказался в пользу укрепления межпартийных контактов.В свою очередь, как отметили в пресс-службе "Единой России", президент Намибии высказался в поддержку снятия морских блокад, запретов, эмбарго на поставку пшеницы и других продовольственных товаров и подчеркнул, что понимает обеспокоенность России с точки зрения противодействия угрозам ее безопасности."Я никогда не видел подобной кампании против одной страны", - сказал Гейнгоб.Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим вопросам, в то числе, в рамках второго саммита "Россия-Африка", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220404/polety-1781731474.html

https://ria.ru/20220125/samoizolyatsiya-1769465714.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, намибия, украина, единая россия, дмитрий медведев, хаге гейнгоб