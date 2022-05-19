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Медведев провел переговоры с президентом Намибии - РИА Новости, 19.05.2022
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Медведев провел переговоры с президентом Намибии
Медведев провел переговоры с президентом Намибии - РИА Новости, 19.05.2022
Медведев провел переговоры с президентом Намибии
Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о готовности российской стороны наращивать сотрудничество с Намибией в таких... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:59
2022-05-19T18:10
в мире
россия
намибия
украина
единая россия
дмитрий медведев
хаге гейнгоб
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о готовности российской стороны наращивать сотрудничество с Намибией в таких перспективных сферах кооперации, как недропользование, энергетика, туризм, образование и сельское хозяйство.В четверг Медведев и президент Намибии, председатель партии "Народная организация Юго-Западной Африки" Хаге Гейнгоб по видеосвязи обсудили вопросы противодействия санкциям, обеспечения продовольственной безопасности и межпартийного взаимодействия. Также обсуждалась активизация диалога России и Африки по ряду ключевых направлений."Мы должны принять меры для наращивания динамики торгового сотрудничества, увеличения взаимных поставок необходимой продукции. Рассчитываем на ускоренное продвижение в наиболее перспективных сферах кооперации. Это недропользование, рыболовство, энергетика, туризм, образование, сельское хозяйство - мы готовы к максимально тесному сотрудничеству", - сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".Отмечается, что отдельно Медведев остановился на теме продовольственной безопасности, отметив, что Россия настроена на неукоснительное исполнение своих обязательств в сфере поставок сельхозпродукции, в том числе пшеницы, а также минеральных удобрений. Он указал на то, что требование поставок продовольствия и одновременный ввод санкций против РФ "противоречат элементарной логике".Говоря о специальной военной операции России на Украине, Медведев подчеркнул заинтересованность в мирном разрешении конфликта и напомнил, что США создавали на территории Украины биолаборатории, которые находятся прямо на границе с РФ. Председатель "Единой России" также высказался в пользу укрепления межпартийных контактов.В свою очередь, как отметили в пресс-службе "Единой России", президент Намибии высказался в поддержку снятия морских блокад, запретов, эмбарго на поставку пшеницы и других продовольственных товаров и подчеркнул, что понимает обеспокоенность России с точки зрения противодействия угрозам ее безопасности."Я никогда не видел подобной кампании против одной страны", - сказал Гейнгоб.Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим вопросам, в то числе, в рамках второго саммита "Россия-Африка", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220404/polety-1781731474.html
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в мире, россия, намибия, украина, единая россия, дмитрий медведев, хаге гейнгоб
17:59 19.05.2022 (обновлено: 18:10 19.05.2022)
 
Медведев провел переговоры с президентом Намибии

Зампред Совбеза Медведев заявил о готовности России укреплять сотрудничество с Намибией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о готовности российской стороны наращивать сотрудничество с Намибией в таких перспективных сферах кооперации, как недропользование, энергетика, туризм, образование и сельское хозяйство.
В четверг Медведев и президент Намибии, председатель партии "Народная организация Юго-Западной Африки" Хаге Гейнгоб по видеосвязи обсудили вопросы противодействия санкциям, обеспечения продовольственной безопасности и межпартийного взаимодействия. Также обсуждалась активизация диалога России и Африки по ряду ключевых направлений.
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"Мы должны принять меры для наращивания динамики торгового сотрудничества, увеличения взаимных поставок необходимой продукции. Рассчитываем на ускоренное продвижение в наиболее перспективных сферах кооперации. Это недропользование, рыболовство, энергетика, туризм, образование, сельское хозяйство - мы готовы к максимально тесному сотрудничеству", - сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".
Отмечается, что отдельно Медведев остановился на теме продовольственной безопасности, отметив, что Россия настроена на неукоснительное исполнение своих обязательств в сфере поставок сельхозпродукции, в том числе пшеницы, а также минеральных удобрений. Он указал на то, что требование поставок продовольствия и одновременный ввод санкций против РФ "противоречат элементарной логике".
Говоря о специальной военной операции России на Украине, Медведев подчеркнул заинтересованность в мирном разрешении конфликта и напомнил, что США создавали на территории Украины биолаборатории, которые находятся прямо на границе с РФ. Председатель "Единой России" также высказался в пользу укрепления межпартийных контактов.
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В свою очередь, как отметили в пресс-службе "Единой России", президент Намибии высказался в поддержку снятия морских блокад, запретов, эмбарго на поставку пшеницы и других продовольственных товаров и подчеркнул, что понимает обеспокоенность России с точки зрения противодействия угрозам ее безопасности.
"Я никогда не видел подобной кампании против одной страны", - сказал Гейнгоб.
Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим вопросам, в то числе, в рамках второго саммита "Россия-Африка", добавили в пресс-службе.
 
В миреРоссияНамибияУкраинаЕдиная РоссияДмитрий МедведевХаге Гейнгоб
 
 
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