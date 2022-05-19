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Голикова и Любимова дадут старт акции "Ночь музеев" в Историческом музее - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220519/museum-1789411269.html
Голикова и Любимова дадут старт акции "Ночь музеев" в Историческом музее
Голикова и Любимова дадут старт акции "Ночь музеев" в Историческом музее - РИА Новости, 19.05.2022
Голикова и Любимова дадут старт акции "Ночь музеев" в Историческом музее
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова дадут старт ежегодной акции "Ночь музеев" в субботу, рассказали журналистам в аппарате... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:13
2022-05-19T12:13
культура
новости культуры
исторический музей
татьяна голикова
ольга любимова
россия
музеи
ночь музеев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова дадут старт ежегодной акции "Ночь музеев" в субботу, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.Ее открытие состоится 21 мая в Историческом музее. Cтарт акции институция дает не случайно — в этом году ГИМ отмечает 150-летие. Учреждение подготовило для посетителей разнообразную программу: квесты, мастер-классы "Исторический музей – детям", экскурсии, театрализации, викторины. В музыкальной программе — выступления духового оркестра Минобороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков, творческого коллектива исторического факультета МГУ имени Ломоносова.Во время "Ночи музеев" Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года можно посетить бесплатно, а билеты в Покровский собор и на выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" — приобрести со скидкой 50 процентов. Вход посетителей на акцию будет осуществляться с 17.00 до 23.00.В аппарате Голиковой обратили внимание на то, что в 2022 году "Ночь музеев" пройдет под девизом "Мода на традиции". В этот день во многие институции вход будет бесплатным. Кроме того, они продлят часы работы и подготовят для гостей уникальные мероприятия. В событии примут участие более двух тысяч учреждений культуры по всей стране.
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новости культуры, исторический музей, татьяна голикова, ольга любимова, россия, музеи, ночь музеев
12:13 19.05.2022
 
Голикова и Любимова дадут старт акции "Ночь музеев" в Историческом музее

Голикова и Любимова дадут старт акции "Ночь музеев" в Историческом музее в субботу

© РИА Новости / Владимир АстапковичГосударственный исторический музей
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова дадут старт ежегодной акции "Ночь музеев" в субботу, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.
Ее открытие состоится 21 мая в Историческом музее. Cтарт акции институция дает не случайно — в этом году ГИМ отмечает 150-летие. Учреждение подготовило для посетителей разнообразную программу: квесты, мастер-классы "Исторический музей – детям", экскурсии, театрализации, викторины.
В музыкальной программе — выступления духового оркестра Минобороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков, творческого коллектива исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Во время "Ночи музеев" Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года можно посетить бесплатно, а билеты в Покровский собор и на выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" — приобрести со скидкой 50 процентов. Вход посетителей на акцию будет осуществляться с 17.00 до 23.00.
В аппарате Голиковой обратили внимание на то, что в 2022 году "Ночь музеев" пройдет под девизом "Мода на традиции". В этот день во многие институции вход будет бесплатным. Кроме того, они продлят часы работы и подготовят для гостей уникальные мероприятия. В событии примут участие более двух тысяч учреждений культуры по всей стране.
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КультураНовости культурыИсторический музейТатьяна ГоликоваОльга ЛюбимоваРоссияМузеиНочь музеев
 
 
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