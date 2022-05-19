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Правкомиссия разрешила МТС продолжить листинг ГДР за рубежом до 12 июля - РИА Новости, 19.05.2022
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Правкомиссия разрешила МТС продолжить листинг ГДР за рубежом до 12 июля
Правкомиссия разрешила МТС продолжить листинг ГДР за рубежом до 12 июля - РИА Новости, 19.05.2022
Правкомиссия разрешила МТС продолжить листинг ГДР за рубежом до 12 июля
Правительственная комиссия РФ разрешила МТС не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом до 12 июля этого года включительно, следует... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:41
2022-05-19T20:45
экономика
владимир путин
россия
мтс
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия РФ разрешила МТС не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом до 12 июля этого года включительно, следует из материалов компании."ПАО "МТС"... ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее "комиссия") удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.
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экономика, владимир путин, россия, мтс, центральный банк рф (цб рф)
20:41 19.05.2022 (обновлено: 20:45 19.05.2022)
 
Правкомиссия разрешила МТС продолжить листинг ГДР за рубежом до 12 июля

МТС получила разрешение Правкомиссии на продолжение обращения ГДР за рубежом до 12 июля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании МТС
Логотип компании МТС - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия РФ разрешила МТС не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом до 12 июля этого года включительно, следует из материалов компании.
"ПАО "МТС"... ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее "комиссия") удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
09:07
МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра Ivi, пишут СМИ
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМТСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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