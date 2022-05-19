https://ria.ru/20220519/mts-1789380489.html

МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра Ivi, пишут СМИ

МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра Ivi, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра Ivi, пишут СМИ

Российский оператор мобильной связи МТС ведет переговоры о покупке крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра Ivi, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:07

2022-05-19T09:07

2022-05-19T09:07

экономика

мтс

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский оператор мобильной связи МТС ведет переговоры о покупке крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра Ivi, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным издания, МТС уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке Ivi. Однако неизвестно, о какой доле идет речь. У Ivi около 15 акционеров-фондов, крупнейшие - Baring Vostok, RTP Global Леонида Богуславского, Flashpoint и ВТБ, напоминает газета.Сообщается, что эксперты оценивают Ivi в 1-1,2 миллиарда долларов. По их мнению, акционерам онлайн-кинотеатра сделка позволит вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а МТС - стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров.Оператор хотел купить Ivi еще до запуска в апреле прошлого года собственного видеосервиса Kion, но стороны не сошлись в цене. Гендиректор Kion Игорь Мишин сообщал, что теоретически слияние экосистемы МТС с лидером ОТТ (видео по запросу) создало бы конструкцию, которая оказалась бы в большом отрыве от всего остального рынка, пишет издание.Интерес к покупке также проявлял Сбербанк, однако в 2020 году он получил контроль над кинотеатром Okko. Владельцы сервиса для развития рассматривали IPO: в 2020 году Ivi готовился к нему и осенью даже подавал заявку на NASDAQ, но от первичного публичного размещения пришлось отказаться из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах, напоминает газета.Возобновление интереса МТС к покупке онлайн-кинотеатра может быть обусловлено тем, что Kion "пока не оправдал ожиданий", полагает один из собеседников издания.

https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html

https://ria.ru/20220217/opros-1773320238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мтс, россия