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Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 19.05.2022
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:12
2022-05-19T18:12
2022-05-19T18:12
в мире
эммануэль макрон
молдавия
франция
майя санду
европарламент
евросоюз
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Евроинтеграция для Молдавии является стратегической целью. Наше будущее связано с Европейским союзом. Надеюсь, что при поддержке Франции интеграционные процессы Молдавии будут проходить быстрее", - сказала Санду. Церемония встречи двух лидеров транслировалась на официальной странице молдавского президента.Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, молдавия, франция, майя санду, европарламент, евросоюз
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии
Санду выразила надежду, что Франция поддержит стремления Молдавии к евроинтеграции