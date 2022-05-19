https://ria.ru/20220519/moldaviya-1789554602.html

Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии

Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 19.05.2022

Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:12

2022-05-19T18:12

2022-05-19T18:12

в мире

эммануэль макрон

молдавия

франция

майя санду

европарламент

евросоюз

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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Евроинтеграция для Молдавии является стратегической целью. Наше будущее связано с Европейским союзом. Надеюсь, что при поддержке Франции интеграционные процессы Молдавии будут проходить быстрее", - сказала Санду. Церемония встречи двух лидеров транслировалась на официальной странице молдавского президента.Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, молдавия, франция, майя санду, европарламент, евросоюз