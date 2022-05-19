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Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 19.05.2022
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Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 19.05.2022
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:12
2022-05-19T18:12
в мире
эммануэль макрон
молдавия
франция
майя санду
европарламент
евросоюз
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Евроинтеграция для Молдавии является стратегической целью. Наше будущее связано с Европейским союзом. Надеюсь, что при поддержке Франции интеграционные процессы Молдавии будут проходить быстрее", - сказала Санду. Церемония встречи двух лидеров транслировалась на официальной странице молдавского президента.Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
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в мире, эммануэль макрон, молдавия, франция, майя санду, европарламент, евросоюз
18:12 19.05.2022
 
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии

Санду выразила надежду, что Франция поддержит стремления Молдавии к евроинтеграции

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Франция поддержит евроинтеграционные устремления Кишинева. Об этом глава республики заявила в четверг на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Евроинтеграция для Молдавии является стратегической целью. Наше будущее связано с Европейским союзом. Надеюсь, что при поддержке Франции интеграционные процессы Молдавии будут проходить быстрее", - сказала Санду. Церемония встречи двух лидеров транслировалась на официальной странице молдавского президента.
Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
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В миреЭммануэль МакронМолдавияФранцияМайя СандуЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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