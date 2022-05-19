https://ria.ru/20220519/mks-1789550534.html

В НАСА предпримут вторую попытку запуска Starliner к МКС

В НАСА предпримут вторую попытку запуска Starliner к МКС - РИА Новости, 19.05.2022

В НАСА предпримут вторую попытку запуска Starliner к МКС

Создаваемый компанией Boeing космический корабль Starliner предпримет в четверг попытку второго испытательного полета на Международную космическую станцию,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:58

2022-05-19T17:58

2022-05-19T17:58

космос - риа наука

дмитрий рогозин

сша

канаверал

земля

анна кикина

наса

роскосмос

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ВАШИНГТОН,19 мая - РИА Новости. Создаваемый компанией Boeing космический корабль Starliner предпримет в четверг попытку второго испытательного полета на Международную космическую станцию, сообщили НАСА и оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA)."Приготовления к запуску на мысе Канаверал идут гладко", - написала ULA, подтвердив анонсированный НАСА ранее запуск корабля в испытательный полет. Старт корабля к МКС на принадлежащей ей ракете-носителе Atlas V намечен на 18:54 по времени Восточного побережья США в четверг (01:54 мкс в пятницу 20 мая).В случае успешного старта, как сообщает НАСА, корабль должен прибыть на МКС в пятницу и совершить автоматическую стыковку с американским модулем Гармония станции приблизительно через 25 часов после старта. В субботу днем НАСА обещает показать открытие люка корабля экипажем МКС и провести церемонию приветствия нового корабля на орбите. Планируется, что корабль вернется на Землю через неделю.Как и в ходе первого испытательного полета, на борту Starliner на МКС побывает манекен Роузи (Rosie), названная в честь героини известного пропагандистского плаката времен Второй мировой войны: женщины в синем рабочем комбинезоне и красной бандане в белый горошек, которая демонстрирует бицепс на фоне надписи "Мы можем это сделать!" Для Роузи это второй полет на Starliner, в 2019 году она была оснащена специальными датчиками для того, чтобы зафиксировать все параметры, которые будет испытывать в будущем настоящий экипаж. В этот раз Роузи, как сообщили в Boeing, послужит лишь дополнительной нагрузкой, датчиками оснастили кресла, предназначенные для будущего экипажа.Помимо манекена корабль привезет на орбиту более 220 килограммов груза - продукты питания, оборудование и материалы для научной работы.Компания Boeing строит пилотируемый корабль Starliner по контракту с НАСА с 2014 года. Проект многократно задерживался из-за технических проблем. Так, в декабре 2019 года корабль совершил тестовый беспилотный полет, но из-за проблем его стыковка с МКС была отменена. После доработок в августе 2021 года была предпринята попытка отправить Starliner в повторный беспилотный полет, но из-за его неисправности запуск был отложен. Конкурент Boeing, компания SpaceX, выигравшая контракт НАСА одновременно с ним, уже осуществила четыре регулярных пилотируемых полета на МКС на корабле Crew Dragon.Из-за проблем, регулярно возникавших в ходе создания Starliner, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил ранее, что российские космонавты не планируют летать на нем. В числе причин такого решения он назвал неудачный первый полет и отмену повторной попытки старта. Между тем США и Россия продолжают переговоры о перекрестных полетах экипажей на кораблях друг друга. Первым российским космонавтом, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX, может стать единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Сообщалось, что российский космонавт может войти в состав пятой миссии корабля Crew Dragon, которая планируется на осень текущего года. Однако официального подтверждения этому пока нет.

https://ria.ru/20220519/kikina-1789533807.html

https://ria.ru/20220514/kosmos-1788505726.html

сша

канаверал

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, сша, канаверал, земля, анна кикина, наса, роскосмос, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, starliner