https://ria.ru/20220519/minzdrav-1789416767.html
В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни
В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни - РИА Новости, 19.05.2022
В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни
Негативную тенденцию по снижению ожидаемой продолжительности жизни, которая была связана с пандемией, удалось сгладить, заявила директор департамента... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:55
2022-05-19T11:55
2022-05-19T11:55
россия
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Негативную тенденцию по снижению ожидаемой продолжительности жизни, которая была связана с пандемией, удалось сгладить, заявила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.В конце декабря президент России Владимир Путин сообщал, что снижение продолжительности жизни в России не может не беспокоить, из-за пандемии она сократилась с 71,5 до 70,1 года."Благодаря совместным усилиям и эффективному управлению на всех уровнях власти - на федеральном уровне, оперативного штаба правительства, министерства здравоохранения РФ, других ведомств... на региональном уровне благодаря усилиям губернаторского корпуса, региональных министров и, конечно, благодаря самоотверженному труду медицинских работников нам удалось сгладить эту негативную тенденцию", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что снижение ожидаемой продолжительности жизни практически на 100% связано с влиянием коронавирусной инфекции и с негативными эффектами пандемии.На сегодняшний день важно не просто выйти на траекторию устойчивого роста ожидаемой продолжительности жизни, а сделать большие, уверенные шаги в этом направлении, подчеркнула Котова."Текущие процессы, безусловно, должны быть перенастроены. Проектирование наших действий на среднесрочную, долгосрочную перспективу должно быть дополнено новыми мероприятиями, ...чтобы добиться поставленной цели",- уточнила она.
https://ria.ru/20220430/dispanser-1786296725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни
Минздрав: негативную тенденцию по снижению продолжительности жизни удалось сгладить
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Негативную тенденцию по снижению ожидаемой продолжительности жизни, которая была связана с пандемией, удалось сгладить, заявила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.
В конце декабря президент России Владимир Путин
сообщал, что снижение продолжительности жизни в России не может не беспокоить, из-за пандемии она сократилась с 71,5 до 70,1 года.
"Благодаря совместным усилиям и эффективному управлению на всех уровнях власти - на федеральном уровне, оперативного штаба правительства, министерства здравоохранения РФ, других ведомств... на региональном уровне благодаря усилиям губернаторского корпуса, региональных министров и, конечно, благодаря самоотверженному труду медицинских работников нам удалось сгладить эту негативную тенденцию", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".
Она отметила, что снижение ожидаемой продолжительности жизни практически на 100% связано с влиянием коронавирусной инфекции и с негативными эффектами пандемии.
На сегодняшний день важно не просто выйти на траекторию устойчивого роста ожидаемой продолжительности жизни, а сделать большие, уверенные шаги в этом направлении, подчеркнула Котова.
"Текущие процессы, безусловно, должны быть перенастроены. Проектирование наших действий на среднесрочную, долгосрочную перспективу должно быть дополнено новыми мероприятиями, ...чтобы добиться поставленной цели",- уточнила она.