https://ria.ru/20220519/minzdrav-1789416767.html

В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни

В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни - РИА Новости, 19.05.2022

В Минздраве заявили о сглаживании тенденции спада продолжительности жизни

Негативную тенденцию по снижению ожидаемой продолжительности жизни, которая была связана с пандемией, удалось сгладить, заявила директор департамента... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:55

2022-05-19T11:55

2022-05-19T11:55

россия

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Негативную тенденцию по снижению ожидаемой продолжительности жизни, которая была связана с пандемией, удалось сгладить, заявила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.В конце декабря президент России Владимир Путин сообщал, что снижение продолжительности жизни в России не может не беспокоить, из-за пандемии она сократилась с 71,5 до 70,1 года."Благодаря совместным усилиям и эффективному управлению на всех уровнях власти - на федеральном уровне, оперативного штаба правительства, министерства здравоохранения РФ, других ведомств... на региональном уровне благодаря усилиям губернаторского корпуса, региональных министров и, конечно, благодаря самоотверженному труду медицинских работников нам удалось сгладить эту негативную тенденцию", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что снижение ожидаемой продолжительности жизни практически на 100% связано с влиянием коронавирусной инфекции и с негативными эффектами пандемии.На сегодняшний день важно не просто выйти на траекторию устойчивого роста ожидаемой продолжительности жизни, а сделать большие, уверенные шаги в этом направлении, подчеркнула Котова."Текущие процессы, безусловно, должны быть перенастроены. Проектирование наших действий на среднесрочную, долгосрочную перспективу должно быть дополнено новыми мероприятиями, ...чтобы добиться поставленной цели",- уточнила она.

https://ria.ru/20220430/dispanser-1786296725.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)