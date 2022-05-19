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Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами - РИА Новости, 19.05.2022
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Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами - РИА Новости, 19.05.2022
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, цитируя ответ министерства обороны РФ на свой запрос. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:35
2022-05-19T13:35
общество
вооруженные силы рф
россия
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
московская городская дума
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, цитируя ответ министерства обороны РФ на свой запрос."Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки! Об этом сообщает Министерство обороны РФ на мой запрос. Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах", - написал депутат в своем Telegram-канале.Как отмечается в ответе Минобороны, которое публикует депутат, "данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки"."Вместе с тем в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими", - говорится в документе за подписью замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Гусева.
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общество, вооруженные силы рф, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, московская городская дума, евгений ступин
13:35 19.05.2022
 
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

Депутат Ступин: Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, цитируя ответ министерства обороны РФ на свой запрос.
"Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки! Об этом сообщает Министерство обороны РФ на мой запрос. Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Как отмечается в ответе Минобороны, которое публикует депутат, "данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки".
"Вместе с тем в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими", - говорится в документе за подписью замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Гусева.
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ОбществоВооруженные силы РФРоссияДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРМосковская городская думаЕвгений Ступин
 
 
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