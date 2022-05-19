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Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД - РИА Новости, 19.05.2022
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Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД
Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД - РИА Новости, 19.05.2022
Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД
Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций против РФ Западом усиливают панику и нестабильность, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:27
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россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций против РФ Западом усиливают панику и нестабильность, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкционную истерию, развязанную в отношении нашей страны, едва ли можно рассматривать в качестве фактора макроэкономической стабилизации",- рассказала она. "Рекордное количество ограничений, введённых против внешнеэкономического потенциала России, почувствовал на себе весь мир",- указала Захарова. Она заметила, что под удар в первую очередь попали уязвимые в экономическом отношении страны."Именно односторонние и нелегитимные меры западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки",- отметила она.Представитель МИД заявила, что Россия является одним из ведущих поставщиков сельхозпродукции и энергоносителей, поэтому санкции против страны спровоцировали дестабилизацию и привели к росту цен на продукты питания в мире."Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций провоцируют и только усиливают панику и нестабильность",- подытожила она.
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россия
21:27 19.05.2022 (обновлено: 22:21 19.05.2022)
 
Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД

Захарова: продолжающиеся угрозы новых санкций против России усиливают панику

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций против РФ Западом усиливают панику и нестабильность, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкционную истерию, развязанную в отношении нашей страны, едва ли можно рассматривать в качестве фактора макроэкономической стабилизации",- рассказала она. "Рекордное количество ограничений, введённых против внешнеэкономического потенциала России, почувствовал на себе весь мир",- указала Захарова. Она заметила, что под удар в первую очередь попали уязвимые в экономическом отношении страны.
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"Именно односторонние и нелегитимные меры западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки",- отметила она.
Представитель МИД заявила, что Россия является одним из ведущих поставщиков сельхозпродукции и энергоносителей, поэтому санкции против страны спровоцировали дестабилизацию и привели к росту цен на продукты питания в мире.
"Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций провоцируют и только усиливают панику и нестабильность",- подытожила она.
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