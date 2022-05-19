https://ria.ru/20220519/mid-1789596713.html

Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД

Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД - РИА Новости, 19.05.2022

Угрозы новых санкций против России усиливают панику, заявил МИД

Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций против РФ Западом усиливают панику и нестабильность, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:27

2022-05-19T21:27

2022-05-19T22:21

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций против РФ Западом усиливают панику и нестабильность, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкционную истерию, развязанную в отношении нашей страны, едва ли можно рассматривать в качестве фактора макроэкономической стабилизации",- рассказала она. "Рекордное количество ограничений, введённых против внешнеэкономического потенциала России, почувствовал на себе весь мир",- указала Захарова. Она заметила, что под удар в первую очередь попали уязвимые в экономическом отношении страны."Именно односторонние и нелегитимные меры западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки",- отметила она.Представитель МИД заявила, что Россия является одним из ведущих поставщиков сельхозпродукции и энергоносителей, поэтому санкции против страны спровоцировали дестабилизацию и привели к росту цен на продукты питания в мире."Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций провоцируют и только усиливают панику и нестабильность",- подытожила она.

https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html

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