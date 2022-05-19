https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html

МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями

МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями - РИА Новости, 19.05.2022

МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями

Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:03

2022-05-19T21:03

2022-05-19T22:23

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".В российском МИД обратили внимание на недружественные обвинения Москвы со стороны представителей США в подрыве мировой продовольственной безопасности."Обратили внимание на очередные недружественные заявления американских представителей в адрес нашей страны в ходе организованной ими Конференции по продовольственной безопасности", - сообщила Захарова.По ее словам, "мероприятие прошло 18 мая в Нью-Йорке с участием ограниченного круга государств, но с весьма конкретной задачей - обосновать, что главной причиной дефицита продовольствия в мире стала специальная военная операция на Украине". "Не удивлены. Эти антироссийские заходы прекрасно ложатся в срежиссированную линию "коллективного Запада" повесить все мировые проблемы на Россию", - добавила она.Москва отвергает обвинения в использовании "голода в качестве оружия", заявила Мария Захарова.18 мая в Нью-Йорке прошла Конференции по продовольственной безопасности.Высказываясь о ней, Захарова указала: "категорически отвергаем обвинения, высказанные в ходе конференции исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН американцем Дэвидом Бизли, в использовании Россией "голода в качестве оружия".Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств и в качестве гумпомощи населению нуждающихся стран, сообщила Мария Захарова."Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств, а также в качестве гуманитарной помощи населению нуждающихся стран по двусторонним и многосторонним каналам, в том числе через ВПП (Всемирную продовольственную программу)", - сказала она."Наша страна заинтересована в стабильном функционировании мирового продовольственного рынка",- добавила Захарова.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, мария захарова, сша, оон, москва, дэвид бизли