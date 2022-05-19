https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html
МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями
МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями - РИА Новости, 19.05.2022
МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями
Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:03
2022-05-19T21:03
2022-05-19T22:23
в мире
россия
украина
мария захарова
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дэвид бизли
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".В российском МИД обратили внимание на недружественные обвинения Москвы со стороны представителей США в подрыве мировой продовольственной безопасности."Обратили внимание на очередные недружественные заявления американских представителей в адрес нашей страны в ходе организованной ими Конференции по продовольственной безопасности", - сообщила Захарова.По ее словам, "мероприятие прошло 18 мая в Нью-Йорке с участием ограниченного круга государств, но с весьма конкретной задачей - обосновать, что главной причиной дефицита продовольствия в мире стала специальная военная операция на Украине". "Не удивлены. Эти антироссийские заходы прекрасно ложатся в срежиссированную линию "коллективного Запада" повесить все мировые проблемы на Россию", - добавила она.Москва отвергает обвинения в использовании "голода в качестве оружия", заявила Мария Захарова.18 мая в Нью-Йорке прошла Конференции по продовольственной безопасности.Высказываясь о ней, Захарова указала: "категорически отвергаем обвинения, высказанные в ходе конференции исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН американцем Дэвидом Бизли, в использовании Россией "голода в качестве оружия".Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств и в качестве гумпомощи населению нуждающихся стран, сообщила Мария Захарова."Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств, а также в качестве гуманитарной помощи населению нуждающихся стран по двусторонним и многосторонним каналам, в том числе через ВПП (Всемирную продовольственную программу)", - сказала она."Наша страна заинтересована в стабильном функционировании мирового продовольственного рынка",- добавила Захарова.
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, сша, оон, москва, дэвид бизли
21:03 19.05.2022 (обновлено: 22:23 19.05.2022)
МИД назвал данные о блокировании экспорта украинского зерна спекуляциями
МИД назвал информацию о блокировании Россией экспорта украинского зерна спекуляциями
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, "разговоры о якобы блокировании Россией
экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
"Россия не препятствует украинскому экспорту, а логистические проблемы возникли исключительно по вине самого Киева
, чьи войска заминировали свои морские порты. Гуманитарные проходы в море российская сторона открывает постоянно", - добавила Захарова.
В российском МИД обратили внимание на недружественные обвинения Москвы
со стороны представителей США
в подрыве мировой продовольственной безопасности.
"Обратили внимание на очередные недружественные заявления американских представителей в адрес нашей страны в ходе организованной ими Конференции по продовольственной безопасности", - сообщила Захарова.
По ее словам, "мероприятие прошло 18 мая в Нью-Йорке
с участием ограниченного круга государств, но с весьма конкретной задачей - обосновать, что главной причиной дефицита продовольствия в мире стала специальная военная операция на Украине". "Не удивлены. Эти антироссийские заходы прекрасно ложатся в срежиссированную линию "коллективного Запада" повесить все мировые проблемы на Россию", - добавила она.
"Мы прекрасно осознаем, что такими манипуляциями США и их союзники из Европы пытаются сознательно дезориентировать международное сообщество и склонить другие страны к поддержке антироссийского курса Запада", - отметила Захарова.
Москва отвергает обвинения в использовании "голода в качестве оружия", заявила Мария Захарова
.
18 мая в Нью-Йорке прошла Конференции по продовольственной безопасности.
Высказываясь о ней, Захарова указала: "категорически отвергаем обвинения, высказанные в ходе конференции исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН
американцем Дэвидом Бизли
, в использовании Россией "голода в качестве оружия".
"Такие заявления неуместны и не сообразуются с принципами беспристрастности и нейтральности, которые Бизли, будучи международным чиновником, обязан неукоснительно соблюдать", - добавила она.
Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств и в качестве гумпомощи населению нуждающихся стран, сообщила Мария Захарова.
"Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств, а также в качестве гуманитарной помощи населению нуждающихся стран по двусторонним и многосторонним каналам, в том числе через ВПП (Всемирную продовольственную программу)", - сказала она.
"Наша страна заинтересована в стабильном функционировании мирового продовольственного рынка",- добавила Захарова.