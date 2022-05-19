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МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии - РИА Новости, 19.05.2022
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МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии - РИА Новости, 19.05.2022
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии
Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:50
2022-05-19T13:27
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оружие
в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю нет, конечно. Но надо, конечно, уточнить у наших военных коллег. Мне представляется, что это абсолютно фейковая новость", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оружие, в мире
12:50 19.05.2022 (обновлено: 13:27 19.05.2022)
 
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии

МИД назвал фейком применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я думаю нет, конечно. Но надо, конечно, уточнить у наших военных коллег. Мне представляется, что это абсолютно фейковая новость", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 13:16Война в Сирии
В МИД рассказали о механизме деконфлинктинга с Израилем по Сирии
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОружиеВ мире
 
 
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