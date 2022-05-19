https://ria.ru/20220519/mid-1789438174.html

МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии

МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии - РИА Новости, 19.05.2022

МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии

Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:50

2022-05-19T12:50

2022-05-19T13:27

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оружие

в мире

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю нет, конечно. Но надо, конечно, уточнить у наших военных коллег. Мне представляется, что это абсолютно фейковая новость", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию.

https://ria.ru/20220519/dekonflinkting-1789447837.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оружие, в мире