https://ria.ru/20220519/mid-1789438174.html
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии - РИА Новости, 19.05.2022
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии
Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:50
2022-05-19T12:50
2022-05-19T13:27
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оружие
в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Сообщения о применении С-300 против самолетов Израиля в Сирии являются фейком, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю нет, конечно. Но надо, конечно, уточнить у наших военных коллег. Мне представляется, что это абсолютно фейковая новость", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оружие, в мире
12:50 19.05.2022 (обновлено: 13:27 19.05.2022)
МИД опроверг применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии
МИД назвал фейком применение Россией С-300 против израильских самолетов в Сирии