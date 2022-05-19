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Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022
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Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев
Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022
Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев
Импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:29
2022-05-19T22:31
экономика
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только сорняк, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Странам – импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты", - написал он в своём Telegram-канале."Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг, как чёрт из табакерки, "зерновая семёрка" (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours (я не ел шесть дней – ред.)!" - добавил зампред Совбеза РФ.Запад, который говорил об "адских санкциях" против России, похоже, дает задний ход, ведь речь теперь идёт о таких важных вещах как еда и тепло в домах, и больше всего им мешает собственный космический кретинизм, заявил Дмитрий Медведев."Похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах", - написал Медведев.Он отметил, что речь идёт о поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома, о еде, чтобы накормить людей и о" миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно"."Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм", - добавил зампред Совбеза.Он отметил, что" пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл", поскольку это" полезнее во всех отношениях".По словам Медведева, об этом он говорил сегодня с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, который понимает, что "богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели" и для того, чтобы" принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов".
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
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экономика, россия, дмитрий медведев, в мире
22:29 19.05.2022 (обновлено: 22:31 19.05.2022)
 
Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев

Зампред СБ Медведев заявил, что импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только сорняк, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Странам – импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты", - написал он в своём Telegram-канале.
"Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг, как чёрт из табакерки, "зерновая семёрка" (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours (я не ел шесть дней – ред.)!" - добавил зампред Совбеза РФ.
Запад, который говорил об "адских санкциях" против России, похоже, дает задний ход, ведь речь теперь идёт о таких важных вещах как еда и тепло в домах, и больше всего им мешает собственный космический кретинизм, заявил Дмитрий Медведев.
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"Похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах", - написал Медведев.
Он отметил, что речь идёт о поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома, о еде, чтобы накормить людей и о" миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно".
"Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм", - добавил зампред Совбеза.
Он отметил, что" пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл", поскольку это" полезнее во всех отношениях".
По словам Медведева, об этом он говорил сегодня с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, который понимает, что "богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели" и для того, чтобы" принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов".
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