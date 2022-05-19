https://ria.ru/20220519/medvedev-1789603916.html

Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев

Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022

Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев

Импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:29

2022-05-19T22:29

2022-05-19T22:31

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россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только сорняк, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Странам – импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты", - написал он в своём Telegram-канале."Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг, как чёрт из табакерки, "зерновая семёрка" (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours (я не ел шесть дней – ред.)!" - добавил зампред Совбеза РФ.Запад, который говорил об "адских санкциях" против России, похоже, дает задний ход, ведь речь теперь идёт о таких важных вещах как еда и тепло в домах, и больше всего им мешает собственный космический кретинизм, заявил Дмитрий Медведев."Похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах", - написал Медведев.Он отметил, что речь идёт о поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома, о еде, чтобы накормить людей и о" миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно"."Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм", - добавил зампред Совбеза.Он отметил, что" пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл", поскольку это" полезнее во всех отношениях".По словам Медведева, об этом он говорил сегодня с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, который понимает, что "богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели" и для того, чтобы" принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов".

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, дмитрий медведев, в мире