22:29 19.05.2022 (обновлено: 22:31 19.05.2022)
Импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России, заявил Медведев
Зампред СБ Медведев заявил, что импортерам пшеницы будет тяжело без поставок из России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только сорняк, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Странам – импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты", - написал он в своём Telegram-канале.
"Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг, как чёрт из табакерки, "зерновая семёрка" (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours (я не ел шесть дней – ред.)!" - добавил зампред Совбеза РФ.
Запад, который говорил об "адских санкциях" против России, похоже, дает задний ход, ведь речь теперь идёт о таких важных вещах как еда и тепло в домах, и больше всего им мешает собственный космический кретинизм, заявил Дмитрий Медведев.
"Похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах", - написал Медведев.
Он отметил, что речь идёт о поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома, о еде, чтобы накормить людей и о" миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно".
"Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм", - добавил зампред Совбеза.
Он отметил, что" пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл", поскольку это" полезнее во всех отношениях".
По словам Медведева, об этом он говорил сегодня с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, который понимает, что "богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели" и для того, чтобы" принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов".