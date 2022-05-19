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Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев
Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022
Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев
Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:02
2022-05-19T22:02
экономика
россия
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объеме. Но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты", – написал он в своем канале в Telegram."И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России – дело святое", – добавил Медведев.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, дмитрий медведев
22:02 19.05.2022
 
Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев

Медведев заявил, что Россия не будет поставлять продукты на экспорт в ущерб своему рынку

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объеме. Но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты", – написал он в своем канале в Telegram.
"И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России – дело святое", – добавил Медведев.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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ООН спрогнозировала рост числа людей в мире, кому угрожает голод
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииДмитрий Медведев
 
 
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