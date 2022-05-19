https://ria.ru/20220519/medvedev-1789601056.html

Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев

Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022

Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе, заявил Медведев

Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:02

2022-05-19T22:02

2022-05-19T22:02

экономика

россия

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объеме. Но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты", – написал он в своем канале в Telegram."И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России – дело святое", – добавил Медведев.

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, санкции в отношении россии, дмитрий медведев